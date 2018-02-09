В Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение

В онкологическом центре в Песочном открыли новое детское отделение. Сегодня его оснащение проверили губернатор Георгий Полтавченко и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

Стационар может принять одновременно около 40 пациентов. На этаже есть палаты интенсивной терапии и реанимации, что позволяет врачам проводить сложнейшие нейрохирургические операции. Кроме того, современное оборудование позволит проводить терапию детям с крупными опухолями.



По словам специалистов, для отделения выделили целый этаж, на котором раньше располагались взрослые онкобольные. При необходимости вместе с маленькими пациентами в палатах могут оставаться и родители.



По словам директора Клинического онкологического центра, новейшие технологии борьбы с раком у детей, которые применяются в центре, будут доступны и в рамках обязательного медицинского страхования. Несмотря на то, что отделение открылось сегодня, стационар уже принял первых пациентов.