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    В Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение. Санкт-Петербург, дети и подростки, медицина, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение

    В Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение

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    В Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение

    В Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение

      В онкологическом центре в Песочном открыли новое детское отделение. Сегодня его оснащение проверили губернатор Георгий Полтавченко и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

      Стационар может принять одновременно около 40 пациентов. На этаже есть палаты интенсивной терапии и реанимации, что позволяет врачам проводить сложнейшие нейрохирургические операции. Кроме того, современное оборудование позволит проводить терапию детям с крупными опухолями.

      По словам специалистов, для отделения выделили целый этаж, на котором раньше располагались взрослые онкобольные. При необходимости вместе с маленькими пациентами в палатах могут оставаться и родители.

      По словам директора Клинического онкологического центра, новейшие технологии борьбы с раком у детей, которые применяются в центре, будут доступны и в рамках обязательного медицинского страхования. Несмотря на то, что отделение открылось сегодня, стационар уже принял первых пациентов.

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