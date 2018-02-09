В Петербурге первых пациентов приняло новое детское онкоотделение

В онкологическом центре в Песочном открыли новое детское отделение. Сегодня его оснащение проверили губернатор Георгий Полтавченко и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.
Стационар может принять одновременно около 40 пациентов. На этаже есть палаты интенсивной терапии и реанимации, что позволяет врачам проводить сложнейшие нейрохирургические операции. Кроме того, современное оборудование позволит проводить терапию детям с крупными опухолями.
По словам специалистов, для отделения выделили целый этаж, на котором раньше располагались взрослые онкобольные. При необходимости вместе с маленькими пациентами в палатах могут оставаться и родители.
По словам директора Клинического онкологического центра, новейшие технологии борьбы с раком у детей, которые применяются в центре, будут доступны и в рамках обязательного медицинского страхования. Несмотря на то, что отделение открылось сегодня, стационар уже принял первых пациентов.
По словам специалистов, для отделения выделили целый этаж, на котором раньше располагались взрослые онкобольные. При необходимости вместе с маленькими пациентами в палатах могут оставаться и родители.
По словам директора Клинического онкологического центра, новейшие технологии борьбы с раком у детей, которые применяются в центре, будут доступны и в рамках обязательного медицинского страхования. Несмотря на то, что отделение открылось сегодня, стационар уже принял первых пациентов.
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