Волонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов

Коммунальные службы могут не успеть очистить Петербург от снега за три обещанных дня.
Сегодня административно-техническая инспекция возбудила около 20 дел о неисполнении прямых обязанностей. Правда, в основном, они касаются крыш и фасадов зданий. Управляющие компании не спешат сбрасывать снег и наледь даже после предварительного замечания чиновников.
Возможно, именно по этой причине в соцсетях организовали набор волонтеров для уборки. Первая бригада смелых с лопатами отправилась на Садовую улицу. Они расчищали подъезды к остановкам.
Другие пользователи Интернета с явным математическим уклоном смекнули, что за уборку можно взимать плату. И разместили на сайте объявлений предложение очистить автомобили. Цены варьируются от 250 до тысячи рублей.
То, что коммунальные службы могут сами не справиться с неожиданными февральскими снегопадами, подтверждает снимок из Фрунзенского района. Там трактор провалился под лед Купчинского пруда. Видимо, так заработался, что не заметил, как закончилась проезжая часть.
Возможно, именно по этой причине в соцсетях организовали набор волонтеров для уборки. Первая бригада смелых с лопатами отправилась на Садовую улицу. Они расчищали подъезды к остановкам.
Другие пользователи Интернета с явным математическим уклоном смекнули, что за уборку можно взимать плату. И разместили на сайте объявлений предложение очистить автомобили. Цены варьируются от 250 до тысячи рублей.
То, что коммунальные службы могут сами не справиться с неожиданными февральскими снегопадами, подтверждает снимок из Фрунзенского района. Там трактор провалился под лед Купчинского пруда. Видимо, так заработался, что не заметил, как закончилась проезжая часть.
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