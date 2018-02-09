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    Волонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов. ЖКХ, Санкт-Петербург, волонтеры, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов

    Волонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов

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    Волонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов

    Волонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов

    Волонтеры принялись откапывать Петербург из сугробов

      Коммунальные службы могут не успеть очистить Петербург от снега за три обещанных дня.

      Сегодня административно-техническая инспекция возбудила около 20 дел о неисполнении прямых обязанностей. Правда, в основном, они касаются крыш и фасадов зданий. Управляющие компании не спешат сбрасывать снег и наледь даже после предварительного замечания чиновников.

      Возможно, именно по этой причине в соцсетях организовали набор волонтеров для уборки. Первая бригада смелых с лопатами отправилась на Садовую улицу. Они расчищали подъезды к остановкам.

      Другие пользователи Интернета с явным математическим уклоном смекнули, что за уборку можно взимать плату. И разместили на сайте объявлений предложение очистить автомобили. Цены варьируются от 250 до тысячи рублей.

      То, что коммунальные службы могут сами не справиться с неожиданными февральскими снегопадами, подтверждает снимок из Фрунзенского района. Там трактор провалился под лед Купчинского пруда. Видимо, так заработался, что не заметил, как закончилась проезжая часть.

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