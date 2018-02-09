Раскуроченные квартиры и рабочие с тяжелыми ожогами: последствия взрыва в петербургских Коломягах

В Приморском районе проверяют управляющие компании и фирмы, занимающиеся ремонтом квартир. По факту взрыва газового баллона в доме на Репищевой улице возбуждено уголовное дело. Пострадавшим владельцам жилплощади выплатят по 100 тысяч рублей экстренной социальной помощи.
Сейчас на месте взрыва в Приморском районе города работают свыше 120 спасателей и 28 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме на Репищевой улице, 10. Статья 238 «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Трое пострадавших рабочих госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами до 70–80 процентов тела.
Жильцы новостройки в первые минуты после взрыва выносят чемоданы и одежду из квартир, в которые они, по счастливому стечению обстоятельств, еще не успели заселиться. И теперь вряд ли вернутся. Выбиты окна, местами вырвана кирпичная кладка, раскурочены дверные проемы, через которые видно сделанный недавно ремонт. Фасад двенадцатиэтажки поврежден с обеих сторон.
Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, сила взрыва была такова, что фрагменты оконных рам разлетелись на десятки метров, у многих припаркованных машин были разбиты стекла. Взрывная волна, судя по всему, прошла и через коридоры. Всего выбиты 10 окон с парадной стороны дома и 8 — со двора. Это сразу несколько квартир-студий. Очевидцы, находившиеся поблизости в момент происшествия, говорят, что слышали очень сильный хлопок.
Михаил Галушкин, очевидец: «Всё содрогнулось, полетели стекла. Когда я подбежал, уже здесь лилась вода, шел дым, а минут через 10 прибыли первые пожарные. Они расправили спасательную лестницу и вытащили из дома двоих».
Пострадавших могло быть и больше. Новостройка сдана еще год назад. Дом официально введен в эксплуатацию, но далеко не все квартиры заселены. Владельцы в основном занимались отделочными работами и завозили мебель.
Как раз так называемый косметический ремонт, возможно, и стал причиной взрыва. Предварительная версия случившегося — разгерметизация баллона во время монтажа натяжных потолков, последовавшая за этим утечка газа и детонация сразу после зажжения горелки.
Николай Цед, глава администрации Приморского района: «Мы обошли все десять квартир пострадавших. К счастью, квартиры были не заселены. Пострадавшим мы выплатим по 100 тысяч рублей экстренной социальной помощи».
Глава администрации Приморского района осмотрел все квартиры лично со спасателями. На место прибыли больше 100 сотрудников экстренных служб и несколько десятков единиц техники. Уже через полчаса все убедились: кроме троих рабочих никто не пострадал.
Вместе с оперативниками в районной администрации инициируют проверку управляющих компаний и ТСЖ. Проинспектируют не только весь жилой фонд в Приморском районе, но и организации, предлагающие свои услуги по ремонту. И это решение вполне обосновано. Ведь объявления неизвестных организаций, предлагающих отделочные работы под ключ, по-прежнему висят всего в нескольких метрах от раскуроченных стен.
Жильцы новостройки в первые минуты после взрыва выносят чемоданы и одежду из квартир, в которые они, по счастливому стечению обстоятельств, еще не успели заселиться. И теперь вряд ли вернутся. Выбиты окна, местами вырвана кирпичная кладка, раскурочены дверные проемы, через которые видно сделанный недавно ремонт. Фасад двенадцатиэтажки поврежден с обеих сторон.
Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, сила взрыва была такова, что фрагменты оконных рам разлетелись на десятки метров, у многих припаркованных машин были разбиты стекла. Взрывная волна, судя по всему, прошла и через коридоры. Всего выбиты 10 окон с парадной стороны дома и 8 — со двора. Это сразу несколько квартир-студий. Очевидцы, находившиеся поблизости в момент происшествия, говорят, что слышали очень сильный хлопок.
Михаил Галушкин, очевидец: «Всё содрогнулось, полетели стекла. Когда я подбежал, уже здесь лилась вода, шел дым, а минут через 10 прибыли первые пожарные. Они расправили спасательную лестницу и вытащили из дома двоих».
Пострадавших могло быть и больше. Новостройка сдана еще год назад. Дом официально введен в эксплуатацию, но далеко не все квартиры заселены. Владельцы в основном занимались отделочными работами и завозили мебель.
Как раз так называемый косметический ремонт, возможно, и стал причиной взрыва. Предварительная версия случившегося — разгерметизация баллона во время монтажа натяжных потолков, последовавшая за этим утечка газа и детонация сразу после зажжения горелки.
Николай Цед, глава администрации Приморского района: «Мы обошли все десять квартир пострадавших. К счастью, квартиры были не заселены. Пострадавшим мы выплатим по 100 тысяч рублей экстренной социальной помощи».
Глава администрации Приморского района осмотрел все квартиры лично со спасателями. На место прибыли больше 100 сотрудников экстренных служб и несколько десятков единиц техники. Уже через полчаса все убедились: кроме троих рабочих никто не пострадал.
Вместе с оперативниками в районной администрации инициируют проверку управляющих компаний и ТСЖ. Проинспектируют не только весь жилой фонд в Приморском районе, но и организации, предлагающие свои услуги по ремонту. И это решение вполне обосновано. Ведь объявления неизвестных организаций, предлагающих отделочные работы под ключ, по-прежнему висят всего в нескольких метрах от раскуроченных стен.
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