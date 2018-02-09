День дипломата: один день из жизни посла России в Великобритании

Москва будет развивать отношения со всеми странами, которые ставят мирное развитие выше геополитических интересов, заявил сегодня Сергей Лавров. Эти слова прозвучали после памятного мероприятия в МИД, где министр возложил венки к доскам дипломатов, погибших при исполнении своих обязанностей. Церемония прошла в преддверии дня Дипработника, он отмечается 10 февраля.

Какой он, рабочий день дипломата, увидела корреспондент НТВ Лиза Герсон. В Лондоне она встретилась с российским послом Александром Яковенко.



В Лондоне свои памятные места. Утром чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко отправляется в Вестминстерский собор.



Александр Яковенко, посол России в Великобритании: «Прежде всего, это возложение венков. Здесь похоронено много царских дипломатов. Мы сейчас едем на могилу Бенкендорфа. Это центральная часть тех событий, которые здесь происходят».



Нашего посла встречает в соборе отец Мартин. Задача дипломата — уметь поддержать разговор с любым собеседником на протяжении любого необходимого времени.



Александр Яковенко: «Во всем мире наши дипломаты вспоминают сегодня знаменитых российских послов».



В католическом соборе похоронен единственный человек — последний царский посол Александр Бенкендорф. Он умер за несколько дней до начала Февральской революции и не узнал, что Российская Империя, которую он представлял, гибнет. Посол Бенкендорф был католиком и плохо говорил по-русски. Но ни иная вера, ни иной язык не помешали ему служить России всю жизнь.



Отец Мартин Планкетт: «Я знал по-русски три слова, теперь знаю четыре — здравствуйте, спасибо, до свидания и Отче наш».



После встречи с российским послом отец Мартин расширил словарный запас. А кто-то из студентов Университета Восточной Англии начал учить русский еще до встречи.



Йозеф Кодори, студент университета Восточной Англии: «Господин посол, можно с Вами фотографироваться? Я выучил это предложение, потому-что подумал: „Если я скажу по-русски, то можно попросить сделать и неформальную фотографию, селфи“».



Йозеф, как и его однокурсники, попали на экскурсию в резиденцию российского посла в честь Дня дипломата. Люстры, Айвазовский, вазы из Эрмитажа, летний сад, в котором обедал Черчилль, посольский чай с яблочной пастилой — их впечатлило все.



Александр Яковенко: «Мои часы сделаны в России. В нашей стране семь-восемь заводов, которые производят отличные часы. Я их очень люблю, они прекрасно работают».



В Британии, в отличие от России, нет специального высшего образования для дипломатов, и далеко не все дипломаты здесь карьерные. Многие приходят из бизнеса, из политики, часто плохо зная иностранные языки и историю. Но плюс такой системы разве что в том, что никогда не поздно начать. Подробнее — в репортаже НТВ.