Захар Прилепин. Уроки русского <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Захар Прилепин. Уроки русского 12+
    •  
    Сотрудники ядерного центра в Сарове добывали биткоины на суперкомпьютере. ФСБ, задержание, криптовалюты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники ядерного центра в Сарове добывали биткоины на суперкомпьютере

    Сотрудники ядерного центра в Сарове добывали биткоины на суперкомпьютере

    3 комментария

    Сотрудники ядерного центра в Сарове добывали биткоины на суперкомпьютере

    Сотрудники ядерного центра в Сарове добывали биткоины на суперкомпьютере

      Сотрудники ядерного центра в Сарове попробовали добыть криптовалюту прямо на рабочем оборудовании.

      Об этом сообщили в пресс-службе Центра и добавили, что данная деятельность была пресечена, а несостоявшиеся майнеры задержаны.

      Весной 2011 года во Всероссийского научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове запустили в эксплуатацию суперкомпьютер, на тот момент самый мощный в России. Именно с его помощью, по информации Telegram-канала Mash, и решили подзаработать два сотрудника.

      Уточняется, что к Интернету суперкомпьютер не был подключен, но инженеры нашли выход. После этого были задержаны ФСБ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru