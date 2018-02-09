Сотрудники ядерного центра в Сарове добывали биткоины на суперкомпьютере

Сотрудники ядерного центра в Сарове попробовали добыть криптовалюту прямо на рабочем оборудовании.

4999 задержание

криптовалюты

ФСБ

Об этом сообщили в пресс-службе Центра и добавили, что данная деятельность была пресечена, а несостоявшиеся майнеры задержаны.



Весной 2011 года во Всероссийского научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове запустили в эксплуатацию суперкомпьютер, на тот момент самый мощный в России. Именно с его помощью, по информации Telegram-канала Mash, и решили подзаработать два сотрудника.



Уточняется, что к Интернету суперкомпьютер не был подключен, но инженеры нашли выход. После этого были задержаны ФСБ.