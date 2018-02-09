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    На Финском заливе волонтеры «лепят» домики для нерп. Санкт-Петербург, Финский залив, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Финском заливе волонтеры «лепят» домики для нерп

    На Финском заливе волонтеры «лепят» домики для нерп

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    На Финском заливе волонтеры «лепят» домики для нерп

    На Финском заливе волонтеры «лепят» домики для нерп

    На Финском заливе волонтеры «лепят» домики для нерп

      В Петербурге решается не совсем обычный квартирный вопрос. Фонд друзей балтийской нерпы приступил к строительству логовищ для ластоногих.

      Сотрудники центра изучения и сохранения морских млекопитающих, специалисты поисково-спасательной службы Петербурга, а также волонтеры сооружают на Финском заливе логовища для нерп. Горожанам может показаться странным, но на льду недостаточно снега, чтобы животные могли построить себе укрытия.

      Молодежи — доступное жилье. В случае с нерпами — это программа, не терпящая отлагательств. Обеспечить самок снежными укрытиями, где они не побоятся принести потомство, нужно в ближайшие недели. Поэтому друзья ластоногих активно ищут рабочие руки среди друзей фонда.

      Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, работа здесь хоть и объемная, но физически сложная лишь отчасти на финальном этапе, когда снег нужно закидывать на полутораметровую высоту. Один человек, говорят, насыпь делает часа за три-четыре. Но вчетвером-впятером здесь справились меньше, чем за час. И это при том, что масса снега в куче примерно две тонны.

      Волонтерская рука помощи бывает весьма квалифицированной. Как в случае с Семёном Бодровым — зоологом, работником структур Академии наук.

      Семён Бодров, волонтер: «Учитывая положительный опыт такой работы в Финляндии, оцениваю нашу акцию положительно. У нас всё получится. По крайней мере, надо попробовать».

      Нерпам, конечно, всё равно. А вот тем, кто трудится ради них, может быть и не по себе, когда перемещаешь сотни килограммов снега по льду, который сейчас хоть и толстый, но иногда всё равно гулко трещит. Поэтому на балтийском ветру особенно греет присмотр спасателей, которые обещают не оставлять волонтеров без поддержки.

      Между тем в ближайшие выходные на лед собираются в несколько раз больше волонтеров, чем сегодня. В планах организаторов акции — обустроить 50 снежных логовищ для нерп. А пока готово лишь несколько штук, к которым млекопитающие, видимо, еще только присматриваются.

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