ЦИК разъяснил кандидатам правила ведения агитации в СМИ

В ЦИК прошло заседание, посвященное информационной поддержке выборов. Объявлено, что все пять федеральных государственных телеканалов должны будут предоставить каждому партийному кандидату по часу бесплатного эфирного времени для агитационных роликов и дебатов.
Период предвыборной агитации в СМИ продлится с 17 февраля до 17 марта. Кандидаты на пост президента России в своих агитационных роликах на телевидении не имеют права критиковать соперников, в остальных агитационных материалах это допустимо, заявила сегодня журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Перед началом этапа агитации кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин в Москве встретился со своими доверенными лицами, чтобы сверить позиции с теми, кто будет помогать ему завоевывать симпатии избирателей, и обсудить разные подходы к агитации.
Доверенные лица кандидата Владимира Путина уже работают в информационном центре его штаба. Они отвечают на звонки, которые поступают со всей России. Сегодня у телефонов дежурят актер Сергей Безруков, врач Николай Ваганов и адвокат Анатолий Кучерена, передает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко. С начала года в информационном штабе приняли и обработали порядка 9 тысяч звонков. Чаще всего избиратели задают вопросы о долевом строительства, социальном обеспечении и жилье.
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов сегодня пообщался с избирателями на молочно-консервном комбинате в Краснодарском крае, после чего сделал неожиданное заявление: Титов решил прописаться в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском, чтобы налоги, которые он платит, шли на развитие региона.
Кандидат от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин сегодня в Нижнем Новгороде. Он возложил цветы к памятнику Ленину, пообщался с избирателями и ответил на вопросы журналистов. Их интересовало, действительно ли у кандидата и его семьи есть недвижимость за границей. Грудинин заявил, что не контролирует доходы и расходы своих родственников, но отметил, что его дети «зарабатывают очень хорошие деньги», так что опровержения данных о зарубежной недвижимости у его семьи не последовало.
Еще один кандидат, Ксения Собчак, сейчас находится в США. В партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей Собчак, заявили следующее: за океаном она «встречается с потенциальными избирателями и спонсорами» своей предвыборной кампании. При этом иностранное финансирование предвыборных кампаний в России запрещено законом. Собчак уже дала интервью телеканалу CNN, в котором принесла извинения за «вмешательство» Москвы в американские выборы — при том, что в самих США уже год не могут найти никаких доказательств этого.
Перед началом этапа агитации кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин в Москве встретился со своими доверенными лицами, чтобы сверить позиции с теми, кто будет помогать ему завоевывать симпатии избирателей, и обсудить разные подходы к агитации.
Доверенные лица кандидата Владимира Путина уже работают в информационном центре его штаба. Они отвечают на звонки, которые поступают со всей России. Сегодня у телефонов дежурят актер Сергей Безруков, врач Николай Ваганов и адвокат Анатолий Кучерена, передает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко. С начала года в информационном штабе приняли и обработали порядка 9 тысяч звонков. Чаще всего избиратели задают вопросы о долевом строительства, социальном обеспечении и жилье.
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов сегодня пообщался с избирателями на молочно-консервном комбинате в Краснодарском крае, после чего сделал неожиданное заявление: Титов решил прописаться в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском, чтобы налоги, которые он платит, шли на развитие региона.
Кандидат от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин сегодня в Нижнем Новгороде. Он возложил цветы к памятнику Ленину, пообщался с избирателями и ответил на вопросы журналистов. Их интересовало, действительно ли у кандидата и его семьи есть недвижимость за границей. Грудинин заявил, что не контролирует доходы и расходы своих родственников, но отметил, что его дети «зарабатывают очень хорошие деньги», так что опровержения данных о зарубежной недвижимости у его семьи не последовало.
Еще один кандидат, Ксения Собчак, сейчас находится в США. В партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей Собчак, заявили следующее: за океаном она «встречается с потенциальными избирателями и спонсорами» своей предвыборной кампании. При этом иностранное финансирование предвыборных кампаний в России запрещено законом. Собчак уже дала интервью телеканалу CNN, в котором принесла извинения за «вмешательство» Москвы в американские выборы — при том, что в самих США уже год не могут найти никаких доказательств этого.
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