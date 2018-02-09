В РЖД изменили расписание дальнего поезда ради восьмиклассницы

Сегодня стало известно об удивительной истории, заставляющей поверить, что в нашей жизни всегда есть место сказке. Она произошла почти у самого Полярного круга. Поезд дальнего следования Петербург — Мурманск ввел дополнительную остановку ради 14-летней школьницы и ее бабушки, везущей девочку из школы домой.

В маленьком поселке Пояконда на самом юге Мурманской области всего 50 жителей, и из них только один — ребенок. Школы в деревне нет, поэтому восьмиклассница Карина Козлова ездит в поселок Зеленоборск, он — в 50 километрах. Сначала они с бабушкой около километра идут пешком до станции Пояконда, потом садятся на электричку и едут до станции Княжой, а там Карину забирает школьный автобус. Обратный путь примерно тот же, только вместо электрички — поезд дальнего следования, у которого в Пояконде — техническая остановка.



Людмила Просоленко, заместитель директора по воспитательной работе школы №6 поселка Зеленоборский: «Девочка на школьном автобусе доезжала до станции Княжая и ждала поезда. При возможности договаривались, чтобы им сделали вынужденную остановку. Но было так, что остановку они проезжали, выходили на станции Полярный круг и 20 или может даже 30 километров добирались пешком».



Но вот с 1 декабря отменили даже техническую остановку, и Карине с бабушкой приходилось возвращаться домой на поздней электричке. Понятно, что девочка очень уставала, а времени на уроки не оставалось совсем. И тогда сразу несколько взрослых сотворили обыкновенное чудо: родители Карины обратились в местную администрацию, та — в РЖД, и все вместе договорились изменить расписание целого поезда и ввести теперь уже полноценную остановку, которой пользуются всего два пассажира.



Ирина Агеева, начальник Управления муниципального образования Кандалакшского района: «Эта минута никого не спасет, ни один состав железной дороги. А у ребенка есть возможность обучаться вместе с одноклассниками. У ребенка должно быть бесплатное доступное образование, общее образование».



Бесплатное образование означает, что и проезд у Карины и бабушки до школы и обратно бесплатный: дорогу им оплачивают из местного бюджета.