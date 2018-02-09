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    В Минобороны РФ рассказали о качествах нового поколения офицеров

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    В Минобороны РФ рассказали о качествах нового поколения офицеров

    В Минобороны РФ рассказали о качествах нового поколения офицеров

    Новое поколение российских офицеров готово «любой ценой» выполнять поставленные перед ними задачи, заявила замминистра обороны.

    В российской армии служит новое поколение офицеров, которые готовы «любой ценой» выполнять поставленные перед ними задачи. Об этом в пятницу на лекции в Санкт-Петербургском экономическом университете рассказала замминистра обороны Татьяна Шевцова, передает «Интерфакс».

    Татьяна Шевцова, замминистра обороны РФ: «Сейчас у нас появилось новое поколение офицеров, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой».

    Шевцова напомнила, что более 48 тысяч российских военных получили боевой опыт в Сирии, 14 тысяч из них имеют награды. По мнению Шевцовой, в Сирии российские военные «по сути, каждый день совершают подвиги», демонстрируя храбрость, верность долгу и высокий профессионализм.

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