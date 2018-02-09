Спортсмены из Ирана не получили подарки и обиделись на организаторов Олимпиады

Представители Ирана обиделись на организаторов Олимпиады в Пхенчхане после того, как все кроме них и спортсменов из КНДР получили в подарок смартфоны Samsung Galaxy Note 8.
Узнав, что иранские атлеты остались без смартфонов, Тегеран потребовал объяснений от южнокорейского посла. Власти Ирана назвали действия организаторов Игр «неэтичными». Министр иностранных дел страны Джавад Зариф заявил, что если Южная Корея не извинится и не отменит свое решение, Иран полностью откажется от любой продукции Samsung, пишет Business Insider.
Отметим, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получили все олимпийцы — кроме спортсменов из КНДР и Ирана из-за наложенных на них международных санкций.
После заявлений из Ирана в МОК решили исправить ситуацию и предоставили смартфоны всем спортсменам без исключения.
Ранее стало известно, что хоккеистки из Северной Кореи приехали в Пхёнчхан с деревянными клюшками. Им предложили экипировку от американской Nike, но те отказались по идеологическим соображениям. В итоге спортсменки получили финские современные карбоновые клюшки, но обещали их сдать, так как в КНДР такие «предметы роскоши», равно как и современные южнокорейские смартфоны, запрещены.
Сегодня в Пхёнчхане официально стартовали Олимпийские игры. В рамках церемонии открытия прошел и традиционный парад спортсменов. В нем приняли участие 80 российских спортсменов, олимпийский флаг нес волонтер.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. В результате приглашения получили 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась. Сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов, не получивших приглашения в Пхёнчхан.
Отметим, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получили все олимпийцы — кроме спортсменов из КНДР и Ирана из-за наложенных на них международных санкций.
После заявлений из Ирана в МОК решили исправить ситуацию и предоставили смартфоны всем спортсменам без исключения.
Ранее стало известно, что хоккеистки из Северной Кореи приехали в Пхёнчхан с деревянными клюшками. Им предложили экипировку от американской Nike, но те отказались по идеологическим соображениям. В итоге спортсменки получили финские современные карбоновые клюшки, но обещали их сдать, так как в КНДР такие «предметы роскоши», равно как и современные южнокорейские смартфоны, запрещены.
Сегодня в Пхёнчхане официально стартовали Олимпийские игры. В рамках церемонии открытия прошел и традиционный парад спортсменов. В нем приняли участие 80 российских спортсменов, олимпийский флаг нес волонтер.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. В результате приглашения получили 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась. Сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов, не получивших приглашения в Пхёнчхан.
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