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    Нефть WTI впервые с начала года упала ниже 60 долларов

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    Нефть WTI впервые с начала года упала ниже 60 долларов

    Нефть WTI впервые с начала года упала ниже 60 долларов

    Стоимость барреля нефти марки WTI обновила годовой минимум.

    Во время сегодняшних торгов баррель марки WTI подешевел на 2,11% — до 59,83 доллара за баррель. В последний раз ниже психологически важной отметки в 60 долларов баррель WTI опускался в конце декабря прошлого года.

    На опасениях роста предложения сырья на рынке дешевеет и баррель Brent. Он упал в цене на 1,94% и теперь стоит 63,55 доллара.

    Дешевеющая нефть давит на рубль. Российская валюта почти никак не отреагировала на решение ЦБ о снижении ключевой ставки и к вечеру растеряла темпы утреннего роста из-за падения цены на черное золото.

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