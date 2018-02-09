Петербуржцев просят придумать имена для маленьких львят

Сегодня Ленинградский зоопарк представил троицу львят, родившихся еще в декабре.

Сотрудники Ленинградского зоопарка просят посетителей помочь назвать детенышей львиной пары Адама и Таси. Адамычи родились еще в декабре. Малышей трое: два мальчика и девочка.



Один львенок озорной, другой флегматичный и стремиться быть поближе к родителям. А маленькая принцесса любит папу. Но все при этом играют с папиным хвостом.



Безымянный прайд с нетерпением ждет 12 февраля, когда у них возле дома появится почтовый ящик с идеями. Итоги подведут 1 марта. Маму с папой, правда, не спросят, но зато они смогут «подзывать» детей по имени.