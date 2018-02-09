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    Петербуржцев просят придумать имена для маленьких львят. Санкт-Петербург, животные, зоопарки, львы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев просят придумать имена для маленьких львят

    Петербуржцев просят придумать имена для маленьких львят

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    Петербуржцев просят придумать имена для маленьких львят

    Петербуржцев просят придумать имена для маленьких львят

    Петербуржцев просят придумать имена для маленьких львят

      Сегодня Ленинградский зоопарк представил троицу львят, родившихся еще в декабре.

      Сотрудники Ленинградского зоопарка просят посетителей помочь назвать детенышей львиной пары Адама и Таси. Адамычи родились еще в декабре. Малышей трое: два мальчика и девочка.

      Один львенок озорной, другой флегматичный и стремиться быть поближе к родителям. А маленькая принцесса любит папу. Но все при этом играют с папиным хвостом.

      Безымянный прайд с нетерпением ждет 12 февраля, когда у них возле дома появится почтовый ящик с идеями. Итоги подведут 1 марта. Маму с папой, правда, не спросят, но зато они смогут «подзывать» детей по имени.

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