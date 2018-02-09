Память без мемориала: почему в Ленобласти нет достойного памятника на Невском пятачке и Синявинских высотах

В Союзе архитекторов Петербурга обсуждали возможность создания мемориальной зоны в местах кровопролитных боев на Невском пятачке. Дискуссии об этом ведутся последние несколько десятков лет. Хотя блокадное кольцо вокруг Ленинграда было прорвано уже 75 лет назад.
Потенциальная мемориальная зона в 30 тысяч гектаров в районе Невского пятачка и Синявинских высот была изначально запрограммирована на конфликт. В августе 2017 года он достиг своей кульминации, когда поисковики на территории, где работает добывающая компания, нашли множество останков погибших солдат. Работа техники была приостановлена, выяснение отношений перешло в зал Арбитражного суда.
Герман Макаров, директор добывающей компании: «Нам приостановили работы. В результате зарплата уменьшилась в два раза. 100 человек потеряли рабочие места».
Своя правда у коммерсантов, безусловно, есть. Они работают по официальным документам, которые получены еще до масштабных поисков. У них тоже есть аргументы. Например, разве может быть мемориальной зоной сегодняшний громадный карьер, где работ уже нет? Но конфликтующие стороны сходятся в одном: решение о границах необходимо принимать.
И его ждали совсем недавно, к очередной 75-й годовщине прорыва блокады. Однако у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко ситуация не позавидуешь: принять решение — значит пожертвовать чьими-то интересами, а потому всё необходимо тщательно изучить, продумать, взвесить.
Рафаэль Даянов, председатель Совета по архитектурному и историческому наследию Санкт-Петербургского Союза архитекторов: «В этих местах не лучшее положение с захоронениями, не лучшее положение с памятниками. Многие монументы доморощенные. К этому здесь надо отнестись серьезно и чтобы правительство как можно быстрее приняло решение об этой зоне».
За исключением нескольких знаковых мест (Невский пятачок, Синявинские высоты) большинство памятников выглядят просто как холм, крест или просто как каска бойца. Даже историческое место прорыва блокады кажется заброшенным. Это бывший рабочий поселок №5. Об историческом событии — прорыве блокада Ленинграда — здесь напоминает скромный памятный знак, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Создание этой исторической зоны — не только вопрос имиджа региона, но и серьезные финансовые затраты. Содержать территорию площадью 30 тысяч гектаров, возвести мемориальные комплексы, отреставрировать уже имеющиеся — вопрос далеко не последний. Вот почему еще до сих пор нет решения правительства. Но и медлить уже нельзя. В следующем январе город отметит еще одну юбилейную дату — 75 лет полного снятия блокады Ленинграда.
Герман Макаров, директор добывающей компании: «Нам приостановили работы. В результате зарплата уменьшилась в два раза. 100 человек потеряли рабочие места».
Своя правда у коммерсантов, безусловно, есть. Они работают по официальным документам, которые получены еще до масштабных поисков. У них тоже есть аргументы. Например, разве может быть мемориальной зоной сегодняшний громадный карьер, где работ уже нет? Но конфликтующие стороны сходятся в одном: решение о границах необходимо принимать.
И его ждали совсем недавно, к очередной 75-й годовщине прорыва блокады. Однако у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко ситуация не позавидуешь: принять решение — значит пожертвовать чьими-то интересами, а потому всё необходимо тщательно изучить, продумать, взвесить.
Рафаэль Даянов, председатель Совета по архитектурному и историческому наследию Санкт-Петербургского Союза архитекторов: «В этих местах не лучшее положение с захоронениями, не лучшее положение с памятниками. Многие монументы доморощенные. К этому здесь надо отнестись серьезно и чтобы правительство как можно быстрее приняло решение об этой зоне».
За исключением нескольких знаковых мест (Невский пятачок, Синявинские высоты) большинство памятников выглядят просто как холм, крест или просто как каска бойца. Даже историческое место прорыва блокады кажется заброшенным. Это бывший рабочий поселок №5. Об историческом событии — прорыве блокада Ленинграда — здесь напоминает скромный памятный знак, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Создание этой исторической зоны — не только вопрос имиджа региона, но и серьезные финансовые затраты. Содержать территорию площадью 30 тысяч гектаров, возвести мемориальные комплексы, отреставрировать уже имеющиеся — вопрос далеко не последний. Вот почему еще до сих пор нет решения правительства. Но и медлить уже нельзя. В следующем январе город отметит еще одну юбилейную дату — 75 лет полного снятия блокады Ленинграда.
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