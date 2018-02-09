Самолет экстренно сел в Домодедово из-за смерти норвежца на борту

Авиалайнер компании Emirates экстренно сел в московском аэропорту Домодедово.
Прервать перелет из Дубая в Осло самолету пришлось из-за ЧП с пассажиром. Пассажиру из Норвегии стало плохо.
После экстренной посадки на борт воздушного судна поднялись медики. Они констатировали смерть норвежца 1957 года рождения, сообщает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня стало о смерти пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул. Мужчина умер после приступа психоза.
После экстренной посадки на борт воздушного судна поднялись медики. Они констатировали смерть норвежца 1957 года рождения, сообщает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня стало о смерти пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул. Мужчина умер после приступа психоза.
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