Путин предложил изменить анекдот про изнасилование тракториста

Президент предложил альтернативную версию старого анекдота про колхоз, кузнеца и тракториста.
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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин решил рассказать «старый советский анекдот».
Владимир Лисин: «Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать».
После этого, продолжил предприниматель, стали звучать различные предложения — лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Однако все они были отклонены председателем, который объяснил, что кузнец в колхозе только один.
Владимир Лисин: «Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое».
Бизнесмен подчеркнул, что «мы иногда таким образом принимаем решения».
Путин же обратился к Лисину и предложил альтернативное окончание анекдота, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?»
Владимир Лисин: «Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать».
После этого, продолжил предприниматель, стали звучать различные предложения — лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Однако все они были отклонены председателем, который объяснил, что кузнец в колхозе только один.
Владимир Лисин: «Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое».
Бизнесмен подчеркнул, что «мы иногда таким образом принимаем решения».
Путин же обратился к Лисину и предложил альтернативное окончание анекдота, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?»
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