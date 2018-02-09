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    Путин предложил изменить анекдот про изнасилование тракториста

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    Путин предложил изменить анекдот про изнасилование тракториста

    Путин предложил изменить анекдот про изнасилование тракториста

    Президент предложил альтернативную версию старого анекдота про колхоз, кузнеца и тракториста.

    На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин решил рассказать «старый советский анекдот».

    Владимир Лисин: «Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать».

    После этого, продолжил предприниматель, стали звучать различные предложения — лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Однако все они были отклонены председателем, который объяснил, что кузнец в колхозе только один.

    Владимир Лисин: «Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое».

    Бизнесмен подчеркнул, что «мы иногда таким образом принимаем решения».

    Путин же обратился к Лисину и предложил альтернативное окончание анекдота, передает РИА Новости.

    Владимир Путин, президент РФ: «Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?»

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