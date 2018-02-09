Подросток выжил, упав в сугроб с 12-го этажа в Москве

Подросток остался жив после падения с
12-го этажа в сугроб.
Подросток выжил при падении с 12-го этажа на северо-западе Москвы. Пострадавшего эвакуирует в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.
Представитель Московского авиационного центра: «Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа».
Информации о том, в каком состоянии госпитализирован пострадавший, пока нет.
В минувшие выходные Москва и Подмосковье пережили самый мощный снегопад за всю историю метеонаблюдений. Снег шел непрерывно почти двое суток, и высота сугробов составила почти полметра.
Представитель Московского авиационного центра: «Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа».
Информации о том, в каком состоянии госпитализирован пострадавший, пока нет.
В минувшие выходные Москва и Подмосковье пережили самый мощный снегопад за всю историю метеонаблюдений. Снег шел непрерывно почти двое суток, и высота сугробов составила почти полметра.
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