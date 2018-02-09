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    Подросток выжил, упав в сугроб с 12-го этажа в Москве

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    Подросток выжил, упав в сугроб с 12-го этажа в Москве

    Подросток выжил, упав в сугроб с <nobr>12-го</nobr> этажа в Москве

    Подросток остался жив после падения с 12-го этажа в сугроб.

    Подросток выжил при падении с 12-го этажа на северо-западе Москвы. Пострадавшего эвакуирует в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

    Представитель Московского авиационного центра: «Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа».

    Информации о том, в каком состоянии госпитализирован пострадавший, пока нет.

    В минувшие выходные Москва и Подмосковье пережили самый мощный снегопад за всю историю метеонаблюдений. Снег шел непрерывно почти двое суток, и высота сугробов составила почти полметра.

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