Испания выдала США российского программиста Лисова

Программист Станислав Лисов, которого американцы обвиняют в кибермошенничестве, экстрадирован из Испании в США.
Как сообщил адвокат россиянина Олег Губарев, экстрадиция состоялась еще 19 января этого года.
При этом юрист подчеркнул, что защита использовала все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании, однако Мадрид «не учел веские юридические причины отказа в экстрадиции». В частности, отметил адвокат, без внимания остались «жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека».
Также Губарев посоветовал родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, передает ТАСС.
Напомним, Станислав Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года по запросу ФБР. Российского программиста обвинили в участии в разработке «банковского трояна» NeverQuest, с помощью которого мошенники получали доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. Теперь россиянину может грозить до 35 лет заключения. Своей вины программист не признает.
Отметим, что недавно Испания выдала Соединенным Штатам петербургского программиста Петра Левашова. Его американцы обвинили в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров. Кроме того, сегодня стало известно о задержании в Бангкоке россиянина Сергея Медведева. Власти Таиланда уже согласились выдать его США.
При этом юрист подчеркнул, что защита использовала все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании, однако Мадрид «не учел веские юридические причины отказа в экстрадиции». В частности, отметил адвокат, без внимания остались «жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека».
Также Губарев посоветовал родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, передает ТАСС.
Напомним, Станислав Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года по запросу ФБР. Российского программиста обвинили в участии в разработке «банковского трояна» NeverQuest, с помощью которого мошенники получали доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. Теперь россиянину может грозить до 35 лет заключения. Своей вины программист не признает.
Отметим, что недавно Испания выдала Соединенным Штатам петербургского программиста Петра Левашова. Его американцы обвинили в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров. Кроме того, сегодня стало известно о задержании в Бангкоке россиянина Сергея Медведева. Власти Таиланда уже согласились выдать его США.
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