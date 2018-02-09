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    МЧС: в Приморском районе Петербурга взорвался газовый баллон. МЧС, Санкт-Петербург, взрывы, газ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: в Приморском районе Петербурга взорвался газовый баллон

    МЧС: в Приморском районе Петербурга взорвался газовый баллон

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    МЧС: в Приморском районе Петербурга взорвался газовый баллон

    МЧС: в Приморском районе Петербурга взорвался газовый баллон

    МЧС: в Приморском районе Петербурга взорвался газовый баллон

      На Репищеву улицу стянуты силы МЧС, полиции и скорой помощи. Движение в Коломягах частично перекрыто. Как передает МЧС, причиной ЧП в доме 10 стал взрыв газового баллона. Первоначально эту версию не подтвердили.

      Уточняется, что взрыв произошел при установке натяжного потолка из-за разгерметизации газового баллона. После хлопка газа в квартире произошло возгорание.

      Отметим, что дом на Репищевой улице новый и активно заселяется. Глава Приморского района сообщает о 10 поврежденных квартирах. В них выбиты стекла, повреждены балконы, обрушился лифт. К счастью, квартиры были пустыми.

      Трое пострадавших госпитализированы в клинику МЧС и Военно-медицинскую академию. Это рабочие, выполнявшие ремонтные работы. У них тяжелые ожоги и баротравмы.

      На месте происшествия работает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

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