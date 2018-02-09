Широкая Масленица: проводы зимы пройдут в сугробах и без спиртного

Масленичные гулянья начинаются в российской столице. Провожать зиму планируют с размахом.

Мероприятия будут проходить на 25 площадках по всему городу. Развлечения предлагаются на любой вкус, начиная от шуточных дуэлей и катаний на санях и заканчивая хороводами и, конечно, блинами. Их напекут почти две сотни видов.



Безопасность гуляний, который пройдут с 9 по 18 февраля, обеспечат около тысячи полицейских, а торговлю спиртными и слабоалкогольными напитками на площадках запретят.



В минувший вторник мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в этом году зима поздняя, а Масленица — ранняя, поэтому проводы зимы пройдут в сугробах. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.