Нетребко возмутилась ценами на билеты на ее концерт в Москве

Оперная прима Анна Нетребко возмутилась ценой на билеты на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве и пригрозила больше не выступать в столице.
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Оперная певица Анна Нетребко прокомментировала стоимость билетов на ее концерт в Москве, которые продавались на специализированных сайтах. Стоимость билетов в партер в какой-то момент достигала 170 тысяч рублей, в амфитеатр — 90 тысяч. При этом на официальном сайте билеты изначально продавались в пределах 2,5 — 9,5 тысячи рублей.
Нетребко обратилась в Instagram к перекупщикам и пригрозила вообще больше никогда не приезжать в Москву.
Анна Нетребко, оперная певица: «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 000 рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!»
Нетребко и Эйвазов дали в столице единственный концерт 7 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Артисты исполнили арии из опер «Отелло», «Макбет», «Трубадур» и «Аида» Верди, «Андре Шенье» Джордано, а также сочинений Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани. Произведения прозвучали под аккомпанемент Национального филармонического оркестра, которым дирижировал Владимир Спиваков.
Нетребко обратилась в Instagram к перекупщикам и пригрозила вообще больше никогда не приезжать в Москву.
Анна Нетребко, оперная певица: «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 000 рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!»
Нетребко и Эйвазов дали в столице единственный концерт 7 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Артисты исполнили арии из опер «Отелло», «Макбет», «Трубадур» и «Аида» Верди, «Андре Шенье» Джордано, а также сочинений Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани. Произведения прозвучали под аккомпанемент Национального филармонического оркестра, которым дирижировал Владимир Спиваков.
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