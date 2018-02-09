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    Сбрил усы и накачал губы: Родченков с изменившимся лицом появится в эфире американского ТВ. Олимпиада, допинг, скандалы, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбрил усы и накачал губы: Родченков с изменившимся лицом появится в эфире американского ТВ

    Сбрил усы и накачал губы: Родченков с изменившимся лицом появится в эфире американского ТВ

    41 комментарий
    Сбрил усы и накачал губы: Родченков с изменившимся лицом появится в эфире американского ТВ

    Сбрил усы и накачал губы: Родченков с изменившимся лицом появится в эфире американского ТВ

    Сбрил усы и накачал губы: Родченков с изменившимся лицом появится в эфире американского ТВ

      Американский канал CBS анонсировал интервью с перебежчиком Григорием Родченковым. Узнать информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) можно с трудом. Ему изменили внешность.

      Григорий Родченков — человек, по вине которого разгорелся допинговый скандал. Он вновь предстал перед камерами, только на этот раз можно не сразу понять, кто дает интервью. Американский телеканал CBS анонсировал беседу с Григорием Родченковым. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории изменил форму носа, сбрил усы, и, похоже, накачал губы, а также отрастил и покрасил волосы.

      Возможно, информатору-перебежчику изменили внешность в рамках американской программы защиты свидетелей. Несколько недель назад Родченков давал показания по видеосвязи. Тогда многие обратили внимание, что в кадре появлялись только его руки.

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      Полностью интервью CBS обещает показать в воскресенье. Именно тогда станет понятно, почему Родченков решил все-таки показать новое лицо. То обстоятельство, что анонс разговора с ним появился именно перед открытием Олимпиады в Пхёнчхане, вряд ли можно назвать совпадением.
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