Приключения электроники: зачем производители нарочно сокращают срок службы товаров

Потребители все чаще задаются вопросом: почему новая техника так быстро выходит из строя, а старая делалась, как говорится, на века? Правда ли, что на заводах умышленно сокращают срок службы товаров?

У всех у нас дома есть какая-нибудь бытовая техника, которую лет 20–30 назад купили по блату, привезли из командировки, а она, несмотря на возраст, работает как часы. Если это телевизор, то он морально давно устарел, а вот к блендеру или мясорубке новых требований не появилось. К тому же если купить новую, она «полетит» через полгода. Почему теперь разучились делать на века?



Скептики считают, что виной всему так называемое плановое устаревание. Якобы это заговор производителей, которые умышленно создают товар с коротким сроком эксплуатации, чтобы вынудить потребителя снова делать покупки.



Железобетонный аргумент сторонников теории заговора — пресловутые лампы накаливания. Уже почти 120 лет не переставая светит в калифорнийской пожарной части обычная лампочка, выпущенная еще в XIX веке. Выходит, техника может служить пусть не века, но уж точно десятилетия, но это производителям не выгодно.



Пока 100-летняя лампочка исправно горит, сменилось много поколений, которые вкручивали в патрон новые лампочки, зная, что это просто расходники, а уникальное долголетие калифорнийской объясняют тем, что накалу в ней подвергается углеродная нить, а не вольфрамовая спираль, и она в 8 раз толще, чем в современных моделях.



Когда электроламповое освещение было привилегией богатых людей, компании, продающие лампочки, монтировали в домах целые системы энергоснабжения и обслуживали их. Это было основной статьей дохода, производители выпускали долгоиграющие лампы.



Потом электричество стало массовым, производители поняли, что потребители никуда не денутся, если им придется чаще менять лампочки. Так образовался картель Phoebus. В 20-х годах прошлого столетия главы ведущих мировых производителей ламп освещения сговорились сократить срок службы своих изделий до 1000 часов. Аферу хранили в тайне несколько десятилетий. Phoebus вошел в историю как самый показательный случай запланированного устаревания.



Современный пример: раньше противовес стиральных машин делали чугунным. Он, по сути, вечный. Теперь же 97% производителей делают его из бетона. Счастье, если такая стиральная машина протянет 5 лет. К тому же высокая цена на технику и раскрученный бренд — не всегда гарантия качества. Подробности — в материале комментатора НТВ Марата Сетдикова.