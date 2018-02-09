Взрыв в новостройке в Петербурге повредил 10 окон

По предварительной информации, в многоэтажном строящемся доме в
Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон.
При взрыве в новостройке пострадали трое рабочих, они получили ожоги и контузии. Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, инцидент произошел во время натяжки потолков — взорвался газовый баллон.
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, но несущие конструкции не пострадали.
По предварительным данным, инцидент произошел во время натяжки потолков — взорвался газовый баллон.
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, но несущие конструкции не пострадали.
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