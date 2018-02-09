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    Взрыв в новостройке в Петербурге повредил 10 окон

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    • Фото: spb_today / vk.com
    Взрыв в новостройке в Петербурге повредил 10 окон

    Взрыв в новостройке в Петербурге повредил 10 окон

    Взрыв в новостройке в Петербурге повредил 10 окон
  • Фото: spb_today / vk.com

    • По предварительной информации, в многоэтажном строящемся доме в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон.

    При взрыве в новостройке пострадали трое рабочих, они получили ожоги и контузии. Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, инцидент произошел во время натяжки потолков — взорвался газовый баллон.

    Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, но несущие конструкции не пострадали.

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