Путин обсудил с Макроном его предстоящий визит в Россию

Участники женевских переговоров по Сирии должны учитывать итоги конгресса национального диалога в Сочи. К такому мнению пришли Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора.

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Президенты двух стран затронули ситуацию на Украине и подчеркнули важность минских договоренностей. Обсудили они и подготовку к предстоящему в мае визиту Макрона в Россию и его участие в Петербургском экономическом форуме.



Также Владимир Путин рассказал французскому лидеру об итогах своей встречи с представителями крупного французского бизнеса.