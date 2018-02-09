В жилом доме на северо-западе Петербурга произошел взрыв

МЧС работает на месте взрыва в доме в Приморском районе.
Очевидцы сообщают, что в доме 10 на Репищевой улице произошел взрыв. От ударной волны пострадали припаркованные машины. Информации о потерпевших пока нет. Данные уточняются. По словам людей в соцсетях, сильный грохот раздался на третьем этаже.
В ГУ МЧС по Петербургу отвергает версию о взрыве газа при работах по натяжению потолка. Известно о пострадавших. На место прибыло несколько карет скорой помощи и бригады спасателей.
В ГУ МЧС по Петербургу отвергает версию о взрыве газа при работах по натяжению потолка. Известно о пострадавших. На место прибыло несколько карет скорой помощи и бригады спасателей.
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