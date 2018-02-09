Захар Прилепин. Уроки русского <sup><small>12+</small></sup>
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Захар Прилепин. Уроки русского 12+
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    В жилом доме на северо-западе Петербурга произошел взрыв

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    • Фото: spb_today / vk.com
    В жилом доме на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга произошел взрыв

    В жилом доме на северо-западе Петербурга произошел взрыв

    В жилом доме на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга произошел взрыв
  • Фото: spb_today / vk.com

    • МЧС работает на месте взрыва в доме в Приморском районе.

    Очевидцы сообщают, что в доме 10 на Репищевой улице произошел взрыв. От ударной волны пострадали припаркованные машины. Информации о потерпевших пока нет. Данные уточняются. По словам людей в соцсетях, сильный грохот раздался на третьем этаже.

    В ГУ МЧС по Петербургу отвергает версию о взрыве газа при работах по натяжению потолка. Известно о пострадавших. На место прибыло несколько карет скорой помощи и бригады спасателей.

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