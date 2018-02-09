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    В Омске студент-наркоман зарезал мать, бабушку и кота

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    В Омске студент-наркоман зарезал мать, бабушку и кота

    В Омске <nobr>студент-наркоман</nobr> зарезал мать, бабушку и кота

    25-летнего жителя Омска задержали по подозрению в убийстве двух родственниц.

    Трагедия произошла сегодня в квартире одного из домов на проспекте Мира. По данным следствия, бывший студент, находясь под действием наркотиков, несколько раз ударил ножом 59-летнюю мать, 84-летнюю бабушку и кота.

    После этого молодой человек залез на крышу многоэтажки. Там его и обнаружили соседи, которые вызвали полицию.

    Сейчас с подозреваемым работают сыщики. Возбуждено уголовное дело, сообщили в омском управлении СК.

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