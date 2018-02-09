В Москве на выходных перекроют ряд улиц из-за зимнего велопарада

Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в воскресенье на время зимнего велопарада.
В воскресенье, 11 февраля, несколько столичных улиц будут перекрыты на время проведения зимнего велопарада. Об этом сообщает московское управление МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В связи с проведением 11 февраля 2018 года общегородского мероприятия „Зимний велопарад“ с 12 до 14 часов будет ограничено движение автотранспорта по улицам 1, 2, 3-я Фрунзенская, Тимура Фрунзе, Москворецкая, Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту».
Зимний велопарад пройдет в Москве уже в третий раз. В январе 2017 года велопарад собрал более 500 участников, несмотря на двадцатиградусные морозы. В грядущее воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра, в столице ожидается от 3 до 5 градусов ниже нуля и небольшой снег.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В связи с проведением 11 февраля 2018 года общегородского мероприятия „Зимний велопарад“ с 12 до 14 часов будет ограничено движение автотранспорта по улицам 1, 2, 3-я Фрунзенская, Тимура Фрунзе, Москворецкая, Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту».
Зимний велопарад пройдет в Москве уже в третий раз. В январе 2017 года велопарад собрал более 500 участников, несмотря на двадцатиградусные морозы. В грядущее воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра, в столице ожидается от 3 до 5 градусов ниже нуля и небольшой снег.
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