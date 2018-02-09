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    В Пятигорске мужчина станцевал на капоте едущего автомобиля. Пятигорск, Ставропольский край, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Пятигорске мужчина станцевал на капоте едущего автомобиля

    В Пятигорске мужчина станцевал на капоте едущего автомобиля

    2 комментария
    В Пятигорске мужчина станцевал на капоте едущего автомобиля

    В Пятигорске мужчина станцевал на капоте едущего автомобиля

    В Пятигорске мужчина станцевал на капоте едущего автомобиля

      Полицейские Пятигорска оштрафовали владельца автомобиля, который весьма необычным способом решил подвезти своего приятеля.

      Пассажир прокатился с ветерком на капоте машины, причем стоя. И не просто стоя, а еще и пританцовывая. Уличное представление попало в объектив видеорегистратора, установленного в иномарке, которая ехала следом.

      Ролик автор выложил в Сеть, где зажигательные па мужчины оценили не только интернет-пользователи, но и инспекторы ГИБДД. Но, надо сказать, к танцору у них претензий не было. А вот шофер должен был понимать, насколько опасна такая выходка.

      Надо отметить, что некоторые маневры пассажира были не очень профессионально выполнены: то ли ногу подвернул, то ли был не совсем трезв. Словом, чудо, что на проезжей части танцор в финале этого номера так и не оказался.

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