Сегодня
Недоступно в Вашей стране
Сегодня
    •  
    Пропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице. Москва, дети и подростки, поисковые операции, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице

    Пропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице

    2 комментария
    Пропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице

    Пропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице

    Пропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице

      Поиски пропавшего школьника в Москве завершились благополучно. Мальчика разыскивали десятки волонтеров и правоохранители, и когда уже казалось, что надежды нет, помог случай.

      Ребенка обнаружил полицейский, который шел домой со службы. Он обратил внимание на следы, которые прерывались возле провала в земле. Оказалось, мальчик упал в яму, которая образовалась в результате провала грунта. Его криков о помощи никто не слышал. На морозе школьник провел почти 10 часов, получил травмы и сильное переохлаждение.

      Полицейский помог ребенку выбраться, отвел его в теплое помещение и вызвал бригаду скорой помощи. Школьника доставили в больницу. Сейчас он в безопасности, его здоровью ничто не угрожает.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru