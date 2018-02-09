Пропавшего в Москве школьника случайно нашли в яме на улице

Поиски пропавшего школьника в Москве завершились благополучно. Мальчика разыскивали десятки волонтеров и правоохранители, и когда уже казалось, что надежды нет, помог случай.

Ребенка обнаружил полицейский, который шел домой со службы. Он обратил внимание на следы, которые прерывались возле провала в земле. Оказалось, мальчик упал в яму, которая образовалась в результате провала грунта. Его криков о помощи никто не слышал. На морозе школьник провел почти 10 часов, получил травмы и сильное переохлаждение.



Полицейский помог ребенку выбраться, отвел его в теплое помещение и вызвал бригаду скорой помощи. Школьника доставили в больницу. Сейчас он в безопасности, его здоровью ничто не угрожает.