Хакеры атаковали оборонные предприятия РФ

Специалисты выявили, что хакерская группировка атаковала организации
оборонно-промышленного комплекса России.
Вредоносные программы попадали в компьютеры жертв с помощью целевой фишинговой рассылки, которая обычно была связана с политикой или военной сферой. При этом злоумышленники добавляли в письма ссылки на изображения. В том случае, если жертвы атаки переходили по ссылке, хакеры получали доступ к IP-адресу и программе Microsoft Office. Это позволяло злоумышленникам собирать необходимую информацию и готовиться к новым атакам.
Как отметили эксперты из компании Positive Technologies, главной целью хакерской кампании, которая получила название SonXY, был шпионаж. Злоумышленники с помощью вируса не только скрыто следили за пользователями, но и удаленно контролировали зараженную систему. Жертвами атак стали не менее 17 компаний из России, США, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран.
Между тем в «Лаборатории Касперского» заявили, что хакерская атака, судя по некоторым ее особенностям, велась из Китая. По словам специалистов, разработчики и операторы атак из Поднебесной «многочисленны, очень активны, ежедневно меняют вредоносное ПО для того, чтобы избежать обнаружения защитными системами», передает ТАСС.
Как отметили эксперты из компании Positive Technologies, главной целью хакерской кампании, которая получила название SonXY, был шпионаж. Злоумышленники с помощью вируса не только скрыто следили за пользователями, но и удаленно контролировали зараженную систему. Жертвами атак стали не менее 17 компаний из России, США, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран.
Между тем в «Лаборатории Касперского» заявили, что хакерская атака, судя по некоторым ее особенностям, велась из Китая. По словам специалистов, разработчики и операторы атак из Поднебесной «многочисленны, очень активны, ежедневно меняют вредоносное ПО для того, чтобы избежать обнаружения защитными системами», передает ТАСС.
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