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    Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь»

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    Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь»

    Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь»

    Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь»

    В Москве завершились съемки нового сериала телеканала НТВ «Скорая помощь». Главную роль в проекте исполнил заслуженный артист России Гоша Куценко.

    Сюжет картины разворачивается вокруг обычного водителя скорой помощи, который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и врачебные умения, позволяющие спасти человеческие жизни. По ходу развития истории выясняется, что он высококвалифицированный врач, несправедливо лишенный лицензии, и теперь его задача — восстановить свое доброе имя и вернуться в профессию.

    В основу сценария легли реальные истории с нестандартными случаями из врачебной практики. Кроме того, съемочную группу консультировали настоящие врачи скорой помощи. В новом проекте зрители увидят не только увлекательные медицинские ситуации и любимых актеров: Гошу Куценко, Марину Доможирову, Екатерину Волкову, Александра Тютина, Петра Баранчеева, Олега Тактарова, Степана Куликова, — но и захватывающие сцены: в некоторых эпизодах каскадерам пришлось выполнять невероятные трюки, одним из таких стал безумный прыжок с крыши высотного здания.

    Богдан Дробязко, режиссер-постановщик сериала: «Однажды во время очередной съемки к актерам в форме медицинских работников подбежала мать с ребенком, который на детской площадке рассек бровь. Она растерялась и не нашла ничего лучшего, чем обратиться за помощью к актерам, играющих врачей. Надо сказать, что Гоша, Марина, Саша и Степа повели себя как настоящие врачи. Они обработали рану, остановили кровь, и родители увезли ребенка в больницу. Так что сериал точно не будет вреден для просмотра с точки зрения медицинской помощи. Мы старались показывать процесс первой помощи или реанимации пациентов так, чтобы люди, которые в критической ситуации станут подражать нашим героям на экране, не навредили тем, кому они решаться помочь. У нас на площадке постоянно были консультанты. Это прекрасные парни, практики, которые каждый день ездят на вызовы. Они внесли большую лепту в то, чтобы сцены были максимально правдоподобными».

    Премьера сериала «Скорая помощь» — скоро на телеканале НТВ.

    Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь». НТВ, артисты, врачи, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь». НТВ, артисты, врачи, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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