Гоша Куценко стал настоящим врачом на съемках сериала НТВ «Скорая помощь»

Сюжет картины разворачивается вокруг обычного водителя скорой помощи, который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и врачебные умения, позволяющие спасти человеческие жизни. По ходу развития истории выясняется, что он высококвалифицированный врач, несправедливо лишенный лицензии, и теперь его задача — восстановить свое доброе имя и вернуться в профессию.В основу сценария легли реальные истории с нестандартными случаями из врачебной практики. Кроме того, съемочную группу консультировали настоящие врачи скорой помощи. В новом проекте зрители увидят не только увлекательные медицинские ситуации и любимых актеров: Гошу Куценко, Марину Доможирову, Екатерину Волкову, Александра Тютина, Петра Баранчеева, Олега Тактарова, Степана Куликова, — но и захватывающие сцены: в некоторых эпизодах каскадерам пришлось выполнять невероятные трюки, одним из таких стал безумный прыжок с крыши высотного здания., режиссер-постановщик сериала: «Однажды во время очередной съемки к актерам в форме медицинских работников подбежала мать с ребенком, который на детской площадке рассек бровь. Она растерялась и не нашла ничего лучшего, чем обратиться за помощью к актерам, играющих врачей. Надо сказать, что Гоша, Марина, Саша и Степа повели себя как настоящие врачи. Они обработали рану, остановили кровь, и родители увезли ребенка в больницу. Так что сериал точно не будет вреден для просмотра с точки зрения медицинской помощи. Мы старались показывать процесс первой помощи или реанимации пациентов так, чтобы люди, которые в критической ситуации станут подражать нашим героям на экране, не навредили тем, кому они решаться помочь. У нас на площадке постоянно были консультанты. Это прекрасные парни, практики, которые каждый день ездят на вызовы. Они внесли большую лепту в то, чтобы сцены были максимально правдоподобными».Премьера сериала «Скорая помощь» — скоро на телеканале НТВ.