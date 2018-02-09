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    СК проверяет поликлинику в ХМАО, где в очереди к врачу умер 32-летний пациент. ХМАО/Югра, врачи, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК проверяет поликлинику в ХМАО, где в очереди к врачу умер 32-летний пациент

    СК проверяет поликлинику в ХМАО, где в очереди к врачу умер 32-летний пациент

    1 комментарий
    СК проверяет поликлинику в ХМАО, где в очереди к врачу умер <nobr>32-летний</nobr> пациент

    СК проверяет поликлинику в ХМАО, где в очереди к врачу умер 32-летний пациент

    СК проверяет поликлинику в ХМАО, где в очереди к врачу умер <nobr>32-летний</nobr> пациент

      Сыщики Нижневартовска проверят поликлинику, в которой скончался пациент, ожидавший приема врача в очереди.

      Очевидцы сняли на видео происшествие в одной из поликлиник Нижневартовска. На кадрах видно: мужчина упал на пол, рядом с ним — медик, который, очевидно, пытается оказать первую помощь. Из кабинетов то и дело выглядывают люди в белых халатах. Спустя еще несколько минут на месте появились врачи скорой помощи. Однако после осмотра они лишь констатировали смерть 32-летнего мужчины.

      По словам других пациентов, мужчина был записан на прием к терапевту. В какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание и упал. По результатам экспертизы сотрудники СК намерены дать оценку действиям врачей. Следователи намерены выяснить, как долго мужчине пришлось ждать приема и была ли у докторов возможность его спасти.

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