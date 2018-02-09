Таиланд выдаст США подозреваемого в хакерстве россиянина

Россиянин Сергей Медведев, который был задержан в Таиланде по подозрению в причастности к международной хакерской сети, будет экстрадирован в США.
Решение выдать гражданина РФ США приняли власти Таиланда.
В местной полиции заявили, что Медведев является «главой преступной организации, деятельность которой затронула мировую экономику и общество в целом». По мнению правоохранительных органов, россиянин, «используя анонимность киберпространства, занимался противозаконными вещами», передает ТАСС.
Напомним, Сергей Медведев был задержан в Бангкоке по наводке ФБР. Ему вменяют причастность к созданию интернет-площадки с девизом «в мошенничество мы верим» (In Fraud We Trust), на которой торговали оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами. Расчеты велись с помощью криптовалют, в том числе биткоинов.
Отметим, что ранее по запросу США в разных странах мира были задержаны несколько россиян, которых американцы обвиняют в хакерстве. Так, недавно Испания выдала Соединенным Штатам петербургского программиста Петра Левашова.
В местной полиции заявили, что Медведев является «главой преступной организации, деятельность которой затронула мировую экономику и общество в целом». По мнению правоохранительных органов, россиянин, «используя анонимность киберпространства, занимался противозаконными вещами», передает ТАСС.
Напомним, Сергей Медведев был задержан в Бангкоке по наводке ФБР. Ему вменяют причастность к созданию интернет-площадки с девизом «в мошенничество мы верим» (In Fraud We Trust), на которой торговали оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами. Расчеты велись с помощью криптовалют, в том числе биткоинов.
Отметим, что ранее по запросу США в разных странах мира были задержаны несколько россиян, которых американцы обвиняют в хакерстве. Так, недавно Испания выдала Соединенным Штатам петербургского программиста Петра Левашова.
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