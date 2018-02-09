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    «Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS. Госдума, ОКР, Олимпиада, допинг, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS

    «Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS

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    «Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS

    «Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS

    «Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS

      Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил подготовить проект заявления Госдумы РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по искам российских атлетов. Этим займется думский комитет по спорту при участии комитетов по международным делам и законодательству.

      Володин призвал дать строгую и решительную оценку вердикту CAS, который постановил отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, требовавших от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к Играм в Пхёнчхане.

      Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Двойные стандарты недопустимы. Мы с вами живем по законам. Когда берут эти законы и перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную».

      Также Володин сообщил, что российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров отказался ехать на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан в знак протеста.

      Вячеслав Володин: «Говоря об оценках, могу сказать одно: Артур Чилингаров с 1968 года не пропускал ни одной Олимпиады. В знак протеста против решения МОК и произвола, которые допускаются в отношении нашей национальной делегации, он впервые пропускает Олимпийские игры и не поедет в Пхёнчхан».

      Спикер Госдумы РФ уверен, что решения МОК о недопуске сильнейших российских спортсменов к Играм подрывает доверие к итогам соревнований в Пхёнчхане.

      Вячеслав Володин: «Решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный-то вопрос в этом. Как будут себя чувствовать те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, но кого не допустили?»

      смотретьCAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов
      CAS отклонил аппеляции 47 российских спортсменов
      Володин отметил, что «в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, чем, как оказывается, в спорте».

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