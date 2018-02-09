«Двойные стандарты недопустимы»: Володин прокомментировал решение CAS

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил подготовить проект заявления Госдумы РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по искам российских атлетов. Этим займется думский комитет по спорту при участии комитетов по международным делам и законодательству.
Володин призвал дать строгую и решительную оценку вердикту CAS, который постановил отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, требовавших от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к Играм в Пхёнчхане.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Двойные стандарты недопустимы. Мы с вами живем по законам. Когда берут эти законы и перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную».
Также Володин сообщил, что российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров отказался ехать на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан в знак протеста.
Вячеслав Володин: «Говоря об оценках, могу сказать одно: Артур Чилингаров с 1968 года не пропускал ни одной Олимпиады. В знак протеста против решения МОК и произвола, которые допускаются в отношении нашей национальной делегации, он впервые пропускает Олимпийские игры и не поедет в Пхёнчхан».
Спикер Госдумы РФ уверен, что решения МОК о недопуске сильнейших российских спортсменов к Играм подрывает доверие к итогам соревнований в Пхёнчхане.
Вячеслав Володин: «Решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный-то вопрос в этом. Как будут себя чувствовать те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, но кого не допустили?»
Володин отметил, что «в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, чем, как оказывается, в спорте».
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Двойные стандарты недопустимы. Мы с вами живем по законам. Когда берут эти законы и перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную».
Также Володин сообщил, что российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров отказался ехать на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан в знак протеста.
Вячеслав Володин: «Говоря об оценках, могу сказать одно: Артур Чилингаров с 1968 года не пропускал ни одной Олимпиады. В знак протеста против решения МОК и произвола, которые допускаются в отношении нашей национальной делегации, он впервые пропускает Олимпийские игры и не поедет в Пхёнчхан».
Спикер Госдумы РФ уверен, что решения МОК о недопуске сильнейших российских спортсменов к Играм подрывает доверие к итогам соревнований в Пхёнчхане.
Вячеслав Володин: «Решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный-то вопрос в этом. Как будут себя чувствовать те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, но кого не допустили?»
Володин отметил, что «в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, чем, как оказывается, в спорте».
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