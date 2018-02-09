Лавров почтил память погибших при исполнении обязанностей дипломатов

Глава российского МИДа Сергей Лавров почтил память российских дипломатов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Министр иностранных дел возложил цветы к мемориальным доскам в здании российской дипмиссии на Смоленской площади. Букеты и венки сегодня появятся и на Новодевичьем кладбище у могил бывших руководителей МИДа, чрезвычайных послов Советского Союза и Российской Федерации. Сергей Лавров напомнил о важной роли отечественной дипломатии в разгроме фашизма.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы чтим память всех тех, кто сложил свои головы в Великую Отечественную войну, погиб на боевом посту, пал жертвой политических репрессий».



Церемонию приурочили ко Дню дипломатического работника, который будут отмечать завтра. Именно 10 февраля во времена правления Ивана Грозного появилось упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве России — так называемом посольском приказе. Оно и стало прообразом современного МИДа.