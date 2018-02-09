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    Глава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков. Центробанк, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков

    Глава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков

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    Глава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков

    Глава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков

    Глава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков

      В рамках зимней финансовой школы «Финансы, меняющие мир» глава ВТБ Андрей Костин поделился своим мнением о ситуации в российском банковском секторе.

      По словам Костина, число банков в России будет сокращаться. Глава ВТБ считает, что политика Центробанка по расчистке банковского сектора вызывает много нареканий, но она оправдана.

      Андрей Костин, глава ВТБ: «Состояние банковского сектора, если брать международные оценки экономического форума в Давосе, в частности, Международного валютного фонда, всегда считалось слабым звеном во всей системе российской экономики и управления. Поэтому эти процессы, видимо, обязательны, их надо делать».

      Зимняя финансовая школа организована Высшей школой экономики и банком ВТБ для того, чтобы ведущие эксперты делились опытом с молодежью.

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