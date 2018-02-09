Глава ВТБ предвидит дальнейшее сокращение числа российских банков

В рамках зимней финансовой школы «Финансы, меняющие мир» глава ВТБ Андрей Костин поделился своим мнением о ситуации в российском банковском секторе.

По словам Костина, число банков в России будет сокращаться. Глава ВТБ считает, что политика Центробанка по расчистке банковского сектора вызывает много нареканий, но она оправдана.



Андрей Костин, глава ВТБ: «Состояние банковского сектора, если брать международные оценки экономического форума в Давосе, в частности, Международного валютного фонда, всегда считалось слабым звеном во всей системе российской экономики и управления. Поэтому эти процессы, видимо, обязательны, их надо делать».



Зимняя финансовая школа организована Высшей школой экономики и банком ВТБ для того, чтобы ведущие эксперты делились опытом с молодежью.