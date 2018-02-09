Исполняется два года с начала строительства Крымского моста

Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Первые сваи в воду погрузили зимой 2016-го. Сейчас круглосуточно на объекте работают около 13 тысяч человек. К этому моменту удалось возвести основные конструкции автодорожной части переправы.Это будет широкая 4-полосная трасса с максимальной разрешенной скоростью до 120 километров в час. Ожидается, что первые машины по ней пустят уже в конце этого года. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируют открыть в 2019 году.Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.