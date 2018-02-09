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    Исполняется два года с начала строительства Крымского моста. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсполняется два года с начала строительства Крымского моста

    Исполняется два года с начала строительства Крымского моста

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    Исполняется два года с начала строительства Крымского моста

    Исполняется два года с начала строительства Крымского моста

    Исполняется два года с начала строительства Крымского моста

      В феврале 2016 Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту возведения Крымского моста. В этом месяце исполняется ровно 2 года с начала его строительства.

      Первые сваи в воду погрузили зимой 2016-го. Сейчас круглосуточно на объекте работают около 13 тысяч человек. К этому моменту удалось возвести основные конструкции автодорожной части переправы.

      Это будет широкая 4-полосная трасса с максимальной разрешенной скоростью до 120 километров в час. Ожидается, что первые машины по ней пустят уже в конце этого года. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируют открыть в 2019 году.

      Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.
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