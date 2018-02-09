Суд наказал певицу Юлию Началову за «странное» вождение

Певица Юлия Началова на полтора года лишилась водительских прав.
Также артистке, которую признали виновной в административном правонарушении, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Соответствующее решение принял мировой суд Дорогомиловского района Москвы, передает «Интерфакс».
Напомним, в начале декабря сотрудники ДПС на западе Москвы остановили Lexus, которым управляла Юлия Началова. Стражам порядка показалась странной траектория движения машины. Тогда полицейские, которые заподозрили, что певица пьяна, предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что Началова ответила отказом. После этого стражи порядка отстранили ее от управления автомобилем и составили протокол об административном правонарушении.
Отметим, что позднее сама Началова заявила, что не употребляла алкоголь и запрещенные вещества, а отказ проходить медосвидетельствование был «делом принципа».
Соответствующее решение принял мировой суд Дорогомиловского района Москвы, передает «Интерфакс».
Напомним, в начале декабря сотрудники ДПС на западе Москвы остановили Lexus, которым управляла Юлия Началова. Стражам порядка показалась странной траектория движения машины. Тогда полицейские, которые заподозрили, что певица пьяна, предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что Началова ответила отказом. После этого стражи порядка отстранили ее от управления автомобилем и составили протокол об административном правонарушении.
Отметим, что позднее сама Началова заявила, что не употребляла алкоголь и запрещенные вещества, а отказ проходить медосвидетельствование был «делом принципа».
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