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    Суд наказал певицу Юлию Началову за «странное» вождение. дорожное движение, музыка и музыканты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд наказал певицу Юлию Началову за «странное» вождение

    Суд наказал певицу Юлию Началову за «странное» вождение

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    Суд наказал певицу Юлию Началову за «странное» вождение

    Суд наказал певицу Юлию Началову за «странное» вождение

      Певица Юлия Началова на полтора года лишилась водительских прав.

      Также артистке, которую признали виновной в административном правонарушении, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

      Соответствующее решение принял мировой суд Дорогомиловского района Москвы, передает «Интерфакс».

      смотретьПевицу Юлию Началову задержали за «странное» вождение в Москве
      Певицу Юлию Началову задержали за «странное» вождение в Москве
      Напомним, в начале декабря сотрудники ДПС на западе Москвы остановили Lexus, которым управляла Юлия Началова. Стражам порядка показалась странной траектория движения машины. Тогда полицейские, которые заподозрили, что певица пьяна, предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что Началова ответила отказом. После этого стражи порядка отстранили ее от управления автомобилем и составили протокол об административном правонарушении.

      Отметим, что позднее сама Началова заявила, что не употребляла алкоголь и запрещенные вещества, а отказ проходить медосвидетельствование был «делом принципа».

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