Первые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья

В Северном Измайлове жители пятиэтажных домов N 3 и 5 на улице Константина Федина переедут в рамках программы реновации в новостройку, расположенную в 300 метрах от их старого жилья.
На сайте мэрии Москвы сообщается, что жители первых расселяемых пятиэтажек в ближайшее время получат письма с предложением о переселении в новые квартиры. Таким образом, реализация программы реновации жилья Москвы начнется в ближайшие дни.
Отмечается, что новостройки расположены в 300 метрах от старого жилья по адресу 5-я Парковая улица, 62Б. Люди получат равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые для проживания. Количество комнат в новом жилье будет таким же, как и в старом, его общая площадь увеличится (в данном случае на 20–30% процентов) за счет более просторных кухонь, санузлов и коридоров.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
В конце января сообщалось, что доведенные до стандартов реновации дома начнут сдавать в ближайшие недели.
Отмечается, что новостройки расположены в 300 метрах от старого жилья по адресу 5-я Парковая улица, 62Б. Люди получат равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые для проживания. Количество комнат в новом жилье будет таким же, как и в старом, его общая площадь увеличится (в данном случае на 20–30% процентов) за счет более просторных кухонь, санузлов и коридоров.
В конце января сообщалось, что доведенные до стандартов реновации дома начнут сдавать в ближайшие недели.
Комментарии