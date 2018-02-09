Исинбаева: россияне на Олимпиаде будут бороться за себя и за того парня

Елена Исинбаева пожелала российским спортсменам громких побед на Олимпиаде в Пхёнчхане, отметив, что «россияне в гневе и злости становятся непобедимыми».
При этом Исинбаева подчеркнула, что рада за россиян, которые все же получили приглашения на Олимпиаду. Они, по словам двукратной олимпийской чемпионки, будут бороться «за себя и за того парня».
Вот и всё, сегодня начинаются Олимпийские Игры в ПхёнЧанг. Для кого-то они первые, для кого-то последние, для кого-то справедливые, а кто-то из-за ошибок других людей будет сидеть дома и пытаться о них не думать! Такое странное состояние у меня… Я очень рада за всех наших приглашённых на Олимпиаду спортсменов, уверена, они будут выступать за себя и как у нас говориться «и за того парня». У них обязательно всё получится, ведь россияне в гневе и злости становятся непобедимыми! И я очень расстроилась за всех недопущенных чистых спортсменов, которые даже не получили разъяснения о причинах недопуска. Это, конечно, ужасно 😖 Но к сожалению, реальность такова и мы имеем то, что имеем! Я обязательно буду болеть за наших ребят и девчонок, так как верю в то, что победный настрой и позитивные флюиды обязательно передадутся через экран телевизора. Может это и бред, но главное верить! Я верю! Вперёд Россия! Россия в моём ❤! Удачи и громких побед дорогая сборная Атлетов из РОССИИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото с ОИ Сочи 2014. Болели с @alinakabaeva.official за нашу сборную!
Напомним, уже сегодня в Пхёнчхане пройдет церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. В ней примут участие 80 человек из делегации олимпийских атлетов из России. Флаг Международного олимпийского комитета понесет волонтер.
Всего же приглашения получили 169 российских спортсменов, но конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась. Российских участников Игр могло быть и больше, однако сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду.
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