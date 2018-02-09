Пассажир рейса Москва — Барнаул умер на борту самолета после приступа психоза.
Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что одному из пассажиров резко стало плохо. Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к ситуации, сначала пассажир стал вести себя странно, и экипаж решил, что имеет дело с дебоширом.
Источник: «Он разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов».
Затем мужчине резко стало хуже.
Источник: «Примерно через полтора часа после взлета самочувствие мужчины резко ухудшилось, из носа у него пошла кровь, а изо рта — пена, он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга „Кольцово“».
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет, подтвердили смерть пассажира. Там сообщили, что медики, которые оказались на борту, вместе с бортпроводниками пытались реанимировать пассажира, но безуспешно. Прибывшие в самолет после его посадки сотрудники скорой помощи констатировали смерть пассажира. В настоящее время самолет вылетел из Екатеринбурга в Барнаул.
Источник: «Он разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов».
Затем мужчине резко стало хуже.
Источник: «Примерно через полтора часа после взлета самочувствие мужчины резко ухудшилось, из носа у него пошла кровь, а изо рта — пена, он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга „Кольцово“».
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет, подтвердили смерть пассажира. Там сообщили, что медики, которые оказались на борту, вместе с бортпроводниками пытались реанимировать пассажира, но безуспешно. Прибывшие в самолет после его посадки сотрудники скорой помощи констатировали смерть пассажира. В настоящее время самолет вылетел из Екатеринбурга в Барнаул.
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