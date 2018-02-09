Егор Дружинин поделился профессиональным секретом с участницей «Ты супер!»

Егор Дружинин пришел поддержать
13-летнюю участницу отборочного тура второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» Ксению Цапулину из Санкт-Петербурга.
Накануне Ксения Цапулина много репетировала, ведь ей предстояло не только хорошо спеть, но и станцевать перед многомиллионной аудиторией. Ксюша исполнила веселую песню, под которую подготовила несколько зажигательных движений.
Егор Дружинин поделился с юной конкурсанткой секретами сочетания вокала и хореографии, отметил ее голос и стиль исполнения. Поддержка хореографа с мировым именем помогла девочке поверить в собственные силы и талант.
Егор Дружинин: «Все дети проекта в нежном возрасте оказываются в ситуации соревнования друг с другом и естественно никак не могут знать, как с ней справляться. Не знают этого и взрослые, поэтому я желаю всем ребятам выдержки, терпения и главное — слушать, что им подсказывает их внутренний голос. Тогда все обязательно получится».
Подробности этой встречи НТВ покажет уже завтра, 10 февраля. Уникальный вокальный проект «Ты супер!» помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. У всех участников конкурса есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Егор Дружинин поделился с юной конкурсанткой секретами сочетания вокала и хореографии, отметил ее голос и стиль исполнения. Поддержка хореографа с мировым именем помогла девочке поверить в собственные силы и талант.
Егор Дружинин: «Все дети проекта в нежном возрасте оказываются в ситуации соревнования друг с другом и естественно никак не могут знать, как с ней справляться. Не знают этого и взрослые, поэтому я желаю всем ребятам выдержки, терпения и главное — слушать, что им подсказывает их внутренний голос. Тогда все обязательно получится».
Подробности этой встречи НТВ покажет уже завтра, 10 февраля. Уникальный вокальный проект «Ты супер!» помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. У всех участников конкурса есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии