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    На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!». НТВ, Ты супер, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

    На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

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    На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

    На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

    На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

      Завтра на НТВ стартует новый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». В проекте участвуют 82 ребенка, которые остались без попечения родителей.

      Конкурсанты приехали в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ, Балтии, Германии и даже из Сирии. Вновь попробовать свои силы смогут и уже знакомые зрителям участники первого сезона.

      Оценивать вокалистов будут Виктор Дробыш, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев и Игорь Крутой. Премьера нового сезона. Смотрите первый выпуск нового сезона проекта «Ты супер!» завтра в 20:00 на НТВ.

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