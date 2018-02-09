На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

Завтра на НТВ стартует новый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». В проекте участвуют 82 ребенка, которые остались без попечения родителей.
Конкурсанты приехали в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ, Балтии, Германии и даже из Сирии. Вновь попробовать свои силы смогут и уже знакомые зрителям участники первого сезона.
Оценивать вокалистов будут Виктор Дробыш, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев и Игорь Крутой. Премьера нового сезона. Смотрите первый выпуск нового сезона проекта «Ты супер!» завтра в 20:00 на НТВ.
Оценивать вокалистов будут Виктор Дробыш, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев и Игорь Крутой. Премьера нового сезона. Смотрите первый выпуск нового сезона проекта «Ты супер!» завтра в 20:00 на НТВ.
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