На НТВ стартует новый сезон вокального конкурса «Ты супер!»

Конкурсанты приехали в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ, Балтии, Германии и даже из Сирии. Вновь попробовать свои силы смогут и уже знакомые зрителям участники первого сезона.Оценивать вокалистов будут Виктор Дробыш, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев и Игорь Крутой. Премьера нового сезона.