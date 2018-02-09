Британские парламентарии в Вашингтоне ищут русский след в Brexit

Британские парламентарии впервые в истории провели заседание за пределами Соединенного Королевства. Члены специальной комиссии отправились в Вашингтон, чтобы с пристрастием допросить представителей трех
интернет-гигантов — Google, Facebook и Twitter. Главная цель этой необычной поездки — отыскать мифический русский след в результатах референдума по Brexit.
Такого еще не бывало. Впервые в своей истории британский парламент проводит свою сессию не в Вестминстерском дворце, а на выезде, за границей, в Вашингтоне. Комитет по цифровым технологиям, культуре и медиа Палаты общин взялся найти российский след в референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза. В американскую столицу был отправлен десант из 11 парламентариев, чтобы лично посмотреть в глаза технарям из Facebook, Twitter и Google.
Собственно, еще в прошлом году на запрос британского парламента представители крупнейших американских интернет-платформ ответили, что российские пользователи не повлияли на результаты референдума, но такой ответ Лондон не устроил. Отсюда и опрос с пристрастием: где «кремлевские тролли»?
Юнипер Даунс, директор по публичной политике и контактам с госструктурами компании YouTube: «Мы провели обстоятельное расследование вокруг референдума о Brexit и не нашли абсолютно никаких доказательств. Мы изучили все рекламные объявления с любыми связями с Россией. Мы не нашли никаких свидетельств того, что хоть один из наших сервисов был использован для вмешательства в референдум».
О том, что это именно русские сделали так, что Британия проголосовала за выход из Евросоюза, сначала заговорили американские политики. Мол, если Россия подрывает демократию в США, а это тут уже воспринимается как данность, то она и в других странах делает то же самое. Так истерия перекинулась через океан.
Британский премьер Тереза Мэй в ноябре прошлого года открыто обвинила Россию в развязывании кампании по дезинформации накануне выборов в парламент и объявила о создании специальной киберслужбы по противодействию иностранному интернет-влиянию. О российской доле этого влияния в Великобритании сегодня рассказал представитель Twitter.
Ник Пиклс, директор по публичной политике и благотворительности в Великобритании компании Twitter: «Менее 40 аккаунтов, так или иначе связанных с Россией, действовало в Twitter в преддверии референдума по вопросу о Brexit в Великобритании, а записи от таких пользователей почти не распространялись в этой социальной сети».
Чтобы было нагляднее: это 5 тысячных от общего числа аккаунтов, распространявших твиты о референдуме. Всего 942 твита. Капля в сети, которая ежедневно выдает в среднем 500 миллионов сообщений.
Похожая картина и в Facebook. По подсчетам самой компании, на рекламу Brexit русские потратили меньше 1 фунта стерлингов. Чашка кофе стоит дороже. Даже российское посольство в Великобритании саркастически поинтересовалось: «Русская компания тратит 72 пенса на рекламу в Facebook, вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Джордж Сорос тратит 400 000 фунтов, чтобы сменить правительство: не о чем беспокоиться».
Прозаседав несколько часов, британцы так и не добились ответа, который они очень хотели услышать от соцсетей. Facebook, впрочем, намерен продолжить поиски российского следа, а тем временем компания пообещала совсем скоро сделать максимально прозрачной публикацию платных политических роликов на своих страницах.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, результатом слушаний британские парламентарии явно остались недовольны. Казалось бы, еще совсем немного и можно будет свалить вину за Brexit на русских, как в Америке демократы обвиняют Россию, мол, это благодаря ей она получила Трампа. Но пока не везет. Однако британский парламент не намерен прекращать это расследование. Итоги обещают опубликовать в середине года.
Собственно, еще в прошлом году на запрос британского парламента представители крупнейших американских интернет-платформ ответили, что российские пользователи не повлияли на результаты референдума, но такой ответ Лондон не устроил. Отсюда и опрос с пристрастием: где «кремлевские тролли»?
Юнипер Даунс, директор по публичной политике и контактам с госструктурами компании YouTube: «Мы провели обстоятельное расследование вокруг референдума о Brexit и не нашли абсолютно никаких доказательств. Мы изучили все рекламные объявления с любыми связями с Россией. Мы не нашли никаких свидетельств того, что хоть один из наших сервисов был использован для вмешательства в референдум».
О том, что это именно русские сделали так, что Британия проголосовала за выход из Евросоюза, сначала заговорили американские политики. Мол, если Россия подрывает демократию в США, а это тут уже воспринимается как данность, то она и в других странах делает то же самое. Так истерия перекинулась через океан.
Британский премьер Тереза Мэй в ноябре прошлого года открыто обвинила Россию в развязывании кампании по дезинформации накануне выборов в парламент и объявила о создании специальной киберслужбы по противодействию иностранному интернет-влиянию. О российской доле этого влияния в Великобритании сегодня рассказал представитель Twitter.
Ник Пиклс, директор по публичной политике и благотворительности в Великобритании компании Twitter: «Менее 40 аккаунтов, так или иначе связанных с Россией, действовало в Twitter в преддверии референдума по вопросу о Brexit в Великобритании, а записи от таких пользователей почти не распространялись в этой социальной сети».
Чтобы было нагляднее: это 5 тысячных от общего числа аккаунтов, распространявших твиты о референдуме. Всего 942 твита. Капля в сети, которая ежедневно выдает в среднем 500 миллионов сообщений.
Похожая картина и в Facebook. По подсчетам самой компании, на рекламу Brexit русские потратили меньше 1 фунта стерлингов. Чашка кофе стоит дороже. Даже российское посольство в Великобритании саркастически поинтересовалось: «Русская компания тратит 72 пенса на рекламу в Facebook, вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Джордж Сорос тратит 400 000 фунтов, чтобы сменить правительство: не о чем беспокоиться».
A Russian company spends 72p on Facebook ads: interference, hybrid war, parliamentary inquiry— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 февраля 2018 г.
Soros spends £400K on bringing down UK Government: nothing to worry about pic.twitter.com/yeCZw4Z2B1
Прозаседав несколько часов, британцы так и не добились ответа, который они очень хотели услышать от соцсетей. Facebook, впрочем, намерен продолжить поиски российского следа, а тем временем компания пообещала совсем скоро сделать максимально прозрачной публикацию платных политических роликов на своих страницах.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, результатом слушаний британские парламентарии явно остались недовольны. Казалось бы, еще совсем немного и можно будет свалить вину за Brexit на русских, как в Америке демократы обвиняют Россию, мол, это благодаря ей она получила Трампа. Но пока не везет. Однако британский парламент не намерен прекращать это расследование. Итоги обещают опубликовать в середине года.
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