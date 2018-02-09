На Урале семья с 14 приемными детьми осталась без крыши над головой

В Пермском крае пожар уничтожил дом, в котором жила семья с семья с 14 приемными детьми. Здание и все вещи сгорели дотла. Погорельцев временно приютили родственники, а жители региона начали сообща собирать для погорельцев гуманитарную помощь.

Светлана Окулова долго не решалась посмотреть на то, что осталось от дома, где они с мужем вырастили 44 детей. Вернувшись на пепелище, она расплакалась, вспоминая, как в одиночку противостояла огню. Супруг в тот день был в лесу, дети — в школе. Оно и к лучшему, обошлось без жертв. Пламя охватило комнаты в считаные минуты.



Девять комнат, почти 200 квадратных метров. Это не роскошь, это минимум для комфорта, который Окуловы годами создавали собственными руками и метр за метром расширяли родительский дом, чтобы каждому ребенку, взятому на воспитание, хватило места.



Ксюша Чернова стала первой приемной дочерью Окуловых. Заметку о трехлетней девочке и ее братьях Светлана Викторовна прочитала в газете. Дом в Ульяновске, где жили дети, ограбили, родителей убили. Из жалости под опеку женщина взяли всех троих. Так и началась история большой семьи. Четыре года назад Окуловы объявили о желании брать на воспитание не только детей, но и родителей.



Светлана Окулова: «Знаете: какой бы ни была я хорошей, каким бы хорошим у нас ни был папа, лучше кровной семьи нет».



Проект тогда поддержали на федеральном уровне. Под одной крышей в их большом доме жили трудные подростки и трудные родители. Под присмотром психологов и инспекторов по делам несовершеннолетних мамы и папы были вынуждены отказываться от вредных привычек и доказывать, что умеют жить по-другому, а в награду получали возможность восстановить права на детей. После пожара от этой идеи пришлось отказаться.



На новом месте семья из 17 человек умещается с трудом. Погорельцев на время приютили родственники. Чиновники выделили деньги на самое необходимое. Мебель Окуловы сколотили своими руками. Люди, которые всю жизнь помогали другим, конечно, не остались наедине со своей бедой. Помощь поступает из разных городов. Хорошие новости пришли и из Перми. Местные власти нашли спонсоров, которые помогут восстановить родовое гнездо Окуловых.



Как передает корреспондент Ольга Зенкова, среди пепла нашлись кремлевские награды ветеранов семейного дела «За заслуги в воспитании детей» и орден «Родительская слава». В округе говорят, что Окуловы уже достойны новых медалей за то, что, оставшись без всего, нашли силы сохранить семью и не вернули детей в приюты.