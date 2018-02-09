В Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс

Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в краже компьютерной техники из школы в Лобне. Мужчина арестован.
Полицейские выяснили, что злоумышленник, являясь охранником одной из образовательных школ Лобни, в ночное время проникал в классы и похищал компьютерную технику. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей, передает ТАСС.
Задержанный рассказал, что всю похищенную технику он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Подозреваемый арестован.
Задержанный рассказал, что всю похищенную технику он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Подозреваемый арестован.
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