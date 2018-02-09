В Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс. Московская область, кражи и ограбления, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс

В Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс

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  • Фото: mvd50 / youtube.com
В Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс

В Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс

В Подмосковье арестовали охранника школы, обворовавшего компьютерный класс
  • Фото: mvd50 / youtube.com

    • Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в краже компьютерной техники из школы в Лобне. Мужчина арестован.

    Полицейские выяснили, что злоумышленник, являясь охранником одной из образовательных школ Лобни, в ночное время проникал в классы и похищал компьютерную технику. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей, передает ТАСС.

    Задержанный рассказал, что всю похищенную технику он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Подозреваемый арестован.

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