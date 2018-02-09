В Южную Корею в составе северокорейской делегации приехала сестра Ким Чен Ына

В южнокорейский аэропорт Инчхон из КНДР спецрейсом прилетела младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Она прибыла в составе высокопоставленной делегации, которая будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.
По информации агентства «Ренхап», северокорейскую делегацию, состоящую из 22 человек, возглавляет председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, который формально считается главой государства, но внимание СМИ приковано к сестре северокорейского лидера Ким Ё Чжон, отвечающей за вопросы пропаганды в Северной Корее.
Как ожидается, после церемонии открытия Игр в Пхёнчхане Ким Ён Нам по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетит торжественный ужин, где также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Сообщается, что завтра северокорейская делегация примет участие в обеде, который в Сеуле устраивает южнокорейский президент. Ожидается, что на родину сестра Кин Чен Ына вернется уже воскресенье.
В Олимпиаде в Пхёнчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена, с которыми из КНДР приехали несколько сотен болельщиков и оркестр. В Южной Корее музыканты дважды выступят на мероприятиях, посвященных проведению Игр. Делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом объединения и в особой форме с его изображением.
Как ожидается, после церемонии открытия Игр в Пхёнчхане Ким Ён Нам по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетит торжественный ужин, где также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Сообщается, что завтра северокорейская делегация примет участие в обеде, который в Сеуле устраивает южнокорейский президент. Ожидается, что на родину сестра Кин Чен Ына вернется уже воскресенье.
В Олимпиаде в Пхёнчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена, с которыми из КНДР приехали несколько сотен болельщиков и оркестр. В Южной Корее музыканты дважды выступят на мероприятиях, посвященных проведению Игр. Делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом объединения и в особой форме с его изображением.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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