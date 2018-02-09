В США из-за споров по вопросу бюджета прекращена работа федеральных ведомств

Американские правительственные ведомства вынуждены приостановить работу, потому что Конгресс США так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год.
Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.
Многие сенаторы-республиканцы, озабоченные перспективой роста бюджетного дефицита, пока не поддержали соглашение. Против законопроекта выступили и многие конгрессмены-демократы, которые ранее требовали от республиканцев уступок по иммиграционным вопросам. Пори этом в пятницу утром истекает действие закона о временном финансировании правительства США.
В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы за 2 последующих года могут вырасти на 300 миллиардов долларов. В последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.
Это уже второй случай за месяц, когда американское правительство вынуждено приостанавливать работу. В январе федеральные учреждения 3 дня функционировали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.
В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы за 2 последующих года могут вырасти на 300 миллиардов долларов. В последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.
Это уже второй случай за месяц, когда американское правительство вынуждено приостанавливать работу. В январе федеральные учреждения 3 дня функционировали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.
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