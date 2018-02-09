Эксперты ОБСЕ не будут наблюдать за выборами президента России в Крыму

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Эксперты ОБСЕ не будут наблюдать за выборами президента России в Крыму

Эксперты ОБСЕ не будут наблюдать за выборами президента России в Крыму

Организации по безопасности о сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит своих наблюдателей на выборы президента России во все регионы, кроме Крыма.

Об этом рассказал «Известиям» глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен.

Ян Петерсен: «Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма».

Глава миссии подчеркнул, что в Крыму для иностранных экспертов наблюдать за ходом выборов в Крыму «совершенно невозможно».

смотретьВ ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня
В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ завершил регистрацию участников президентской гонки. В избирательном бюллетене будут имена восьми кандидатов. Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.

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