Эксперты ОБСЕ не будут наблюдать за выборами президента России в Крыму

Организации по безопасности о сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит своих наблюдателей на выборы президента России во все регионы, кроме Крыма.
Об этом рассказал «Известиям» глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен.
Ян Петерсен: «Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма».
Глава миссии подчеркнул, что в Крыму для иностранных экспертов наблюдать за ходом выборов в Крыму «совершенно невозможно».
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ завершил регистрацию участников президентской гонки. В избирательном бюллетене будут имена восьми кандидатов. Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.
Ян Петерсен: «Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма».
Глава миссии подчеркнул, что в Крыму для иностранных экспертов наблюдать за ходом выборов в Крыму «совершенно невозможно».
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ завершил регистрацию участников президентской гонки. В избирательном бюллетене будут имена восьми кандидатов. Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.
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