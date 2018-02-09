В Думе назвали «беспрецедентно жестким» решение CAS по искам российских атлетов

Член комитета нижней палаты российского парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что решение CAS о недопуске 47 россиян к Играм в Пхёнчхане было принято под давлением со стороны МОК.
По словам Свищева, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла очень жесткое решение по отношению к российским спортсменам, которые подали апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать их на Игры 2018 года, передает «Интерфакс».
Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «К сожалению, худший сценарий, который можно было представить, воплотился, наши спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде. Это, конечно, беспрецедентно жесткое решение. Думаю, что повлияю давление, которое оказали МОК, последние высказывания Томаса Баха (президент Международного олимпийского комитета), отдельных членов МОК, Оливье Ниггли из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Давление было со всех сторон, судьи не устояли, к сожалению».
Тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что президент МОК Томас Бах фактически угрожал Спортивному арбитражному суду перед принятием решения об отклонении апелляций российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
Альберт Демченко, тренер сборной России по санному спорту: «Ожидал ли я, что CAS примет такое решение? 50 на 50, особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам. После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно».
По словам Демченко, решения относительно дальнейших действий будет приниматься после общения с адвокатами. Выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. В их число вошли Демченко и саночница Татьяна Иванова.
Альберт Демченко: «Бах дал нам карты в руки своими выступлениями. Что касается Татьяны, то она, конечно, очень расстроилась и сейчас собирается домой».
При этом сам Демченко останется в Пхёнчхане до конца соревнований саночников. Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил о намерении подать иски в суды другой юрисдикции, передает РИА Новости.
Сергей Пархоменко, генеральный секретарь Федерации бобслея России: «Решение разочаровывающее, сразу видны эти политические контексты и подтексты. Будем дальше действовать, мы не отчаиваемся. Мы с ребятами связались, они хотели уже приехать на место. И Александр Третьяков, и Мария Орлова готовы были выехать. Мы постарались ребят как-то приободрить. Понятно, что расстройство будет. Но будем дальше действовать. Мы смотрим в завтрашний день, будем подавать в суды уже другой юрисдикции. Какие-то финансовые издержки, моральный ущерб — это никто не отменял. Какой суд? В суды гражданской юрисдикции. Спортсмены готовились, были готовы выступить. Это наши лидеры. Это потеря и для них, и для спонсоров — финансовые потери, а также потери репутационные и моральные. Это так просто мы не оставим».
В число 47 россиян, чьи иски были отклонены Спортивным арбитражным судом, вошли бобслеисты Юлия Шокшуева, Роман Кошелев и Дмитрий Попов. Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Игр.
Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «К сожалению, худший сценарий, который можно было представить, воплотился, наши спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде. Это, конечно, беспрецедентно жесткое решение. Думаю, что повлияю давление, которое оказали МОК, последние высказывания Томаса Баха (президент Международного олимпийского комитета), отдельных членов МОК, Оливье Ниггли из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Давление было со всех сторон, судьи не устояли, к сожалению».
Тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что президент МОК Томас Бах фактически угрожал Спортивному арбитражному суду перед принятием решения об отклонении апелляций российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
Альберт Демченко, тренер сборной России по санному спорту: «Ожидал ли я, что CAS примет такое решение? 50 на 50, особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам. После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно».
По словам Демченко, решения относительно дальнейших действий будет приниматься после общения с адвокатами. Выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. В их число вошли Демченко и саночница Татьяна Иванова.
Альберт Демченко: «Бах дал нам карты в руки своими выступлениями. Что касается Татьяны, то она, конечно, очень расстроилась и сейчас собирается домой».
При этом сам Демченко останется в Пхёнчхане до конца соревнований саночников. Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил о намерении подать иски в суды другой юрисдикции, передает РИА Новости.
Сергей Пархоменко, генеральный секретарь Федерации бобслея России: «Решение разочаровывающее, сразу видны эти политические контексты и подтексты. Будем дальше действовать, мы не отчаиваемся. Мы с ребятами связались, они хотели уже приехать на место. И Александр Третьяков, и Мария Орлова готовы были выехать. Мы постарались ребят как-то приободрить. Понятно, что расстройство будет. Но будем дальше действовать. Мы смотрим в завтрашний день, будем подавать в суды уже другой юрисдикции. Какие-то финансовые издержки, моральный ущерб — это никто не отменял. Какой суд? В суды гражданской юрисдикции. Спортсмены готовились, были готовы выступить. Это наши лидеры. Это потеря и для них, и для спонсоров — финансовые потери, а также потери репутационные и моральные. Это так просто мы не оставим».
В число 47 россиян, чьи иски были отклонены Спортивным арбитражным судом, вошли бобслеисты Юлия Шокшуева, Роман Кошелев и Дмитрий Попов. Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Игр.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии